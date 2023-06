Le Terminal : la vie incroyable de Mehran Karimi Nasseri

Arrivé comme réfugié iranien en 1988 au milieu de nombreux autres ressortissants de l’Iran, Mehran Karimi Nasseri a fini par poser définitivement ses valises au sein de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Très vite, celui qui n’arrive pas à avoir de papier pour reprendre un vol afin de gagner l’Angleterre s’attire la sympathie du personnel, du médecin en passant par les personnes chargées du nettoyage des lieux.

Son expérience de vie dans l'aéroport, avec ses hauts et ses bas, ses interactions avec le personnel et les voyageurs, est devenue une source d'inspiration pour de nombreux écrivains et cinéastes. Des documentaires sont réalisés autour de son histoire avant que le réalisateur à succès Steven Spielberg s’empare du phénomène. Il décida d’ailleurs de revers une importante somme, presque 500 mille dollars à Mehran Karimi Nasseri. Pourtant, ce dernier, entré progressivement dans une sorte de folie, n’en fit pas grand-chose, malgré l’assistance dont il put régulièrement bénéficier.

Sir Alfred, comme on l’appelait, a passé les 15 dernières années à vivre et dormir à l'intérieur du bâtiment du terminal 1 de l'aéroport, piégé dans une zone internationale sans les documents nécessaires pour continuer son voyage. Si son histoire a inspiré des films et des documentaires, elle a aussi été mise en récit sous le titre The Terminal Man, paru en 2004, la même année que le film de Spielberg. Malheureusement, ce récit n’a pas été traduit en français.

Sir Alfred est né en Iran en 1945. Quand il avait 20 ans, son père est décédé et il a été choqué d'apprendre que la femme qu'il considérait comme sa mère lui a révélé qu'il n'était pas son fils, mais plutôt le fruit de l'union entre son père et une infirmière britannique. Il a été convenu que Sir Alfred partirait étudier à l'étranger en Angleterre et que sa famille paierait ses frais de scolarité.

Après un an à l'université, sa famille a coupé les ponts avec lui et il est retourné en Iran où il a été emprisonné pour son militantisme politique, arrêté et torturé. Il a ensuite été expulsé d'Iran avec un passeport valable pour une année seulement, ce qui faisait de lui un apatride. En 1988, il a été agressé alors qu'il se rendait à l'aéroport Charles de Gaulle et a perdu tous ses papiers. Il a pris un avion pour Londres, mais sans les documents appropriés, il a été renvoyé directement à Paris.

En tentant de sortir de l'aéroport, il a été arrêté et condamné en tant qu'immigrant illégal et a purgé une peine de six mois de prison. À sa libération, il est retourné à Charles de Gaulle et s'est vu refuser l'autorisation d'entrer dans tout autre pays. Craignant d'être arrêté s'il quittait le terminal mais incapable d'embarquer sur un vol, il y est resté coincé pendant des années. Il dort sur un banc rouge emprunté à un vieux bar. Tandis que Sir Alfred était pris entre les nations, sa réputation commença à se faire connaître.

Il y eut de nombreux articles dans les journaux et les magazines du monde entier ; il reçut des centaines de lettres de sympathie ainsi que des visites, et apparut également dans trois documentaires sur son sort en tant que seul sans-abri célèbre au monde. Réfugié politique, prisonnier, exilé, rebelle, gentleman, citoyen du monde, phénomène des médias et surtout passager en attente.

The Terminal Man raconte l'histoire incroyable et unique de la vie de Sir Alfred dans ses propres mots. L’homme s’est éteint en 2022, alors qu’il se trouvait toujours à l’aéroport Charles-de-Gaulles, après avoir passé quelque temps dans un hôtel qu’il avait cependant dû quitter avec la crise du Covid. Une émission lui a été consacrée sur France Culture en avril 2023.

