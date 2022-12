L'étron et le géant : mort de Wolf Erlbruch, figure de la littérature jeunesse

De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête : ce titre explicite et marquant a beaucoup participé à la célébrité de Wolf Erlbruch en Allemagne et au-delà du Rhin. Publié en 1989, cet album est rapidement devenu un best-seller, bientôt traduit en 27 langues. 3 millions d'exemplaires ont été écoulés entre sa publication et 2018, selon l'éditeur.

Né le 30 juin 1948 à Wuppertal, où il résida toute sa vie, Wolf Erlbruch étudie le dessin au sein de la Folkwang Hochschule, dans la Ruhr, avant de s'engager dans l'illustration publicitaire à partir de 1974. Il travaille pour des titres variés, de Esquire à l'édition américaine de GQ Magazine, puis se tourne vers l'illustration en direction de la jeunesse au cours de la décennie 1980.

Il publie son premier livre, Der Adler, der nicht fliegen wollte (L'Aigle qui ne voulait pas voler, non traduit en français), en 1985, et son deuxième, De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête (Milan, traduit par Rozenn Destouches et Gérard Moncomble), en 1989, imposera donc son nom dans le secteur de la littérature jeunesse.

La bibliographie de Wolf Erlbruch compte une trentaine d'ouvrages, pour lesquels il a travaillé avec différents auteurs. En 1996, il collabore ainsi avec l'autrice française Valérie Dayre pour son album L'Ogresse en pleurs (Milan). Il a également adapté des œuvres littéraires pour la jeunesse, dont un fragment de Faust de Johann Wolfgang von Goethe et Les Chats de Copenhague de James Joyce.

Son travail a été largement salué et récompensé, notamment par plusieurs Deutscher Jugendliteraturpreis, prix allemands qui font référence en littérature jeunesse, mais aussi par deux Prix Sorcières, en France, ou encore le Prix Hans Christian Andersen en 2006, surnommé le Nobel de la littérature jeunesse.

Dès les années 1990, et jusqu'en 2011 et son départ en retraite, Wolf Erlbruch a enseigné le dessin et l'illustration dans diverses universités allemandes.

En tant qu'auteur et personnalité médiatique, Erlbruch a beaucoup participé à la reconnaissance de l'écriture pour la jeunesse comme genre littéraire de premier plan. Au cours de sa saison 2021/2022, l'opéra de Wuppertal a même accueilli, sur scène, une adaptation de La petite taupe, spécialement conçue pour le jeune public.

« Avec sa disparition, nous perdons un artiste au langage visuel irréprochable, qui s'est imposé non seulement comme un artisan hors pair, mais aussi comme un illustrateur et designer inventif, dont l'usage inhabituel des outils technologiques et des éléments visuels influence encore les nouvelles générations », a commenté l'éditeur allemand Carl Hanser.

via Bietigheimer Zeitung, NDR

Photographie : Wolf Erlbruch en 2014 (capture d'écran YouTube)