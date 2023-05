Taylor Swift ou BTS : qui a écrit le best seller de l'été ?

Véritable ambassadeur de la K pop, BTS racontera son histoire dans un livre intitulé Beyond The Story : 10-Year Record of BTS (Par-delà l'histoire : les souvenirs des 10 ans de BTS).

Le chiffre 13

L’ouvrage a été écrit, dans un style oral, par le journaliste Myeongseok Kang, avec l'aide des membres du groupe. Il sera publié par Big Hit Music le 9 juillet prochain en Corée du Sud, et simultanément aux États-Unis par Flatiron Books.

La nouvelle, annoncée sur le compte Instagram de l’éditeur américain, met fin aux spéculations intenses des fans. Tous étaient convaincus que Flatiron publierait un titre de non-fiction sur un phénomène de la pop culture cet été, restait à savoir lequel...

La rumeur avait débuté suite à l’enquête des libraires américains. Ils avaient remarqué le week-end dernier un titre mystérieux annoncé pour le début de l’été. Un tirage initial à un million d’exemplaires obligeait les libraires à signer un affidavit pour les stocker le jour de la publication, rapporte le New York Times.

Les Swifties ont été les premiers à se manifester, citant l’utilisation fréquente du numéro 13, le nombre porte-bonheur de la chanteuse... L’annonce du titre et de l’auteur du livre étaient notamment prévues pour le 13 juin. Qui plus est, Taylor Swift avait également souligné la date du 9 juillet dans l’annonce de son prochain album.

Problème : le 13 juin et le 9 juillet sont aussi des dates importantes pour la communauté de fans des BTS. Le groupe a fait ses débuts un 13 juin et l’ARMY s’est officiellement formé un 9 juillet. La sortie du livre coïncidera ainsi avec le 10e anniversaire du groupe de fans.

Dans le doute...

Au fur et à mesure que les spéculations grossissaient, les précommandes ont fait grimper le livre, encore sans titre, dans les listes de best-sellers d’Amazon et de Barnes&Noble.

La traduction anglaise du texte a été assurée par Anton Hur, en collaboration avec Clare Richards et Slin Jung. L’édition américaine comptera 544 pages, agrémentée d'une quarantaine de photographies exclusives, explique Flatiron. Pour le moment aucune traduction française n’a été annoncée.

Il est difficile de surévaluer l’influence de BTS dans la musique et au-delà. Depuis 2013, ils ont sorti 9 albums et 6 EP. L’année dernière, les sept membres du groupe (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook) se sont rendus à la Maison-Blanche pour dénoncer les crimes de haine anti-asiatiques américains.

Cependant en juin 2022, ils annonçaient faire une pause, invoquant la pression et l’épuisement, mais aussi le désir de se concentrer sur des projets créatifs en solo. De plus, en octobre, le label du groupe a confirmé que les sept membres du groupe effectueraient leur service militaire obligatoire de 18 mois, repoussant une possible réunion à 2025.

Crédits photo : Taylor Swift par Eva Rinaldi (CC BY-SA 2.0) et BTS par Republic of Korea (CC BY-SA 2.0)