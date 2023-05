Ian Fleming, l'auteur aux jeux multiples et variés 

Une vie faite de mystère et d’aventures.

En 1939, il est approché par le directeur du Département britannique de défense navale. Ayant appris l’allemand à Munich et à Genève, il est considéré comme un véritable atout pour l’armée, à la veille de la guerre. Il met alors au point des plans pour contrer les avancées de l’Allemagne. Il participe à l'Operation Rutiles qui consistait à voler les codes de la machine Enigma. Réputée pour être inviolable, cette dernière permettait aux nazis d’échanger des centaines informations.

Très vite, il se fait remarquer pour une autre opération, celle du GoldenEye. Elle consistait à surveiller l’Espagne. En effet, une alliance avec le général nationaliste Francisco Franco était envisagée. Ian Fleming est donc à l’origine de différents sabotages. C’est ce type d’expérience qui lui a permis d'écrire les premières ébauches d’un roman d’espionnage. En 1953, son tout premier roman voit le jour. Il s’agit de Casino Royale.

Ian Fleming était fasciné par l’univers du casino

À l’époque, déjà, le monde du casino intriguait et exerçait une forme de fascination sur ses amateurs. Il est vrai qu’aujourd’hui, les joueurs de casino sont nombreux. D’autant plus depuis l’apparition des casinos en ligne. Les sites de casino en ligne suisse légal sont particulièrement populaires. Dans les années 1950, le jeu était différent, mais il était tout aussi présent. Ian Fleming était extrêmement attiré par ce monde à la fois mystérieux et envoûtant. Durant toute sa vie, il n’aura de cesse de fréquenter les casinos et cela se ressent dans l’écriture de ses manuscrits.

Il est vrai que le personnage de James Bond n’est pas en reste en ce qui concerne le jeu. De la même manière que son père, il est passionné par ces endroits exotiques et fantasmagoriques où décadence et luxure font très bon ménage. Ainsi, la théorie du jeu est omniprésente dans les mots de Fleming. Tout comme 007, le casino est intemporel.

Le personnage de James Bond est immortel

Dans l’esprit de la société moderne dans laquelle nous vivons, tout le monde connaît James Bond. Les romans de Ian Fleming ont traversé les époques. Transmis de génération en génération, ces récits d’espionnage font l’unanimité. En 2023, Casino Royale célébrera son 70e anniversaire. 70 ans que 007 nous entraîne dans des aventures toutes plus folles les unes que les autres. Nous ne sommes donc pas encore prêts à le laisser partir.

La réédition des romans de Ian Fleming

De ce fait, les aventures de James Bond sont en pleine réédition. Les nouveaux ouvrages devraient paraître très bientôt. Néanmoins, certains passages ont nécessité une légère adaptation. Réalisées sous le contrôle de la maison d’édition britannique Ian Fleming Publications, les modifications de l’œuvre de l’espion le plus célèbre du monde concerneraient des passages à caractères racistes.

Toutes ces modifications ont été faites dans l’esprit de ce qu’avait autorisé l’auteur de son vivant. À l’époque, il s’agissait notamment d’atténuer les scènes de coucherie, dans le but de ménager le lectorat américain. Néanmoins, la réédition des aventures de James Bond montre une volonté de perpétrer cette culture à la fois populaire et passionnante.

Il est impossible de le nier, Ian Fleming est l’auteur le plus connu de sa génération, tout comme 007 est le personnage plus connu du monde de l’espionnage. Sa vie pleine de rebondissements est le reflet des aventures d’un personnage au caractère insaisissable. Considéré comme l’un des plus grands romanciers de son siècle, ses écrits sont le reflet de son âme. Au regard de Ian Fleming, aventure, mystère et jeu sont l’essence même de James Bond.