Festival du premier roman de Chambéry : les lauréats 2023

Après 9 mois de lectures, plus de 150 premiers romans francophones et européens en lice, Lectures Plurielles a annoncé ses lauréats. Choisis par un réseau de plus de 3000 lecteurs en France et à l'international, 21 nouveaux auteurs seront présents à Chambéry pendant le Festival du premier roman, qui aura lieu du 10 au 14 mai 2023.