Tenir sa langue

Critique de Petite Bichette, originellement publiée sur Babelio, partenaire de l'opération.

#PrixPorteDoree23 - Voilà une lecture qui a tenu ses promesses, je m'en lèche encore les babines !

L'autrice, d'origine russe, nous narre avec beaucoup d'humour son enfance avec ses grands-parents et parents à Moscou, puis son déracinement en France, à Saint-Etienne, nécessaire au travail de son père.

Polina a dû se battre pour apprivoiser le français, elle se remémore l'exclusion en maternelle et en élémentaire que cela lui a valu, sa soudaine perte de mots quand français et russe se bousculaient au portillon de sa langue. Langue qu'elle a d'ailleurs bien pendue, et elle ne mâche pas ses mots quand elle nous dit sa sidération et sa colère quand elle comprend que sans en avoir conscience, elle a été dépossédée de son prénom, transformé en Pauline, sans qu'on lui demande son avis, lors de sa naturalisation. C'est son père, pensant faciliter son intégration en France, qui a demandé ce changement.

Mais Polina, à l'âge adulte, ne l'entend pas de cette oreille et nous raconte sa bataille judiciaire pour récupérer son prénom de naissance et pouvoir le mentionner sur ses papiers officiels. Car ce prénom n'est pas juste une sonorité, il raconte avant tout qui elle est, son histoire. Ce prénom est celui choisi par sa grand-mère d'origine juive pour se cacher, fuir les nazis et surtout protéger son fils en demandant à russiser son propre prénom Pessah en Polina.

L'autrice, elle, veut porter son prénom et ses origines en étendard. Elle est fière. Son objectif est que sur l'acte de naissance de son enfant qui viendra un jour, figure le prénom Polina que ses parents lui ont donné à la naissance.

Un livre plus profond qu'il n'en a l'air et qui m'a charmé par la verve de son autrice, une grande simplicité et une franchise désarmante qui émeut. Polina nous tire la langue avec irrévérence et c'est extrêmement réjouissant !

Le roman est sélectionné dans le cadre du Prix de la Porte dorée 2023.