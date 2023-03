Anthony Passeron remporte le Prix du premier roman de Limoges

Le jury est composé de douze membres : trois bibliothécaires, deux libraires, deux universitaires et cinq citoyens-lecteurs. Ils s'est penché sur une petite centaine de romans parus entre août et décembre 2022, pour en présélectionner huit, issus de maisons d'édition variées.

Quarante ans après la mort de son oncle Désiré, Anthony Passeron décide d'interroger le passé familial. Evoquant l'ascension sociale de ses grands-parents devenus bouchers pendant les Trente Glorieuses, puis le fossé qui grandit entre eux et la génération de leurs enfants, il croise deux récits : celui de l'apparition du sida dans une famille de l'arrière-pays niçois – la sienne – et celui de la lutte contre la maladie dans les hôpitaux français et américains. Dans ce roman de filiation, mêlant enquête sociologique et histoire intime, il évoque la solitude des familles à une époque où la méconnaissance du virus était totale, le déni écrasant, et la condition du malade celle d'un paria.

- Le résumé de l'éditeur pour Les enfants endormis