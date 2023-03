Ouvrier anonyme, Jean-Claude Morel a consacré sa vie aux grands chantiers de Montréal. Il a creusé le métro et le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, fait surgir des îles et s'entrelacer des autoroutes. Mais si les tours qu'il a construites au centre-ville en rapprochent certains du soleil, elles allongent leurs ombres jusqu'en bas de la track : le Faubourg à m'lasse est détruit, la rue Notre-Dame rasée, et la famille Morel expropriée et déplacée tandis que des drames intimes finissent par la disloquer.

Le vieux Jean-Claude, né durant la Grande Crise d'une succession de fils déchus et de pères cassés, jongle avec ses souvenirs dont il ne sait que faire jusqu'à l'arrivée en scène de sa petite-fille Catherine qui, curieuse de ses racines, vient libérer la parole et retricoter les liens décousus. Fresque grouillante de vie, tourbillon mémoriel aux fondus enchaînés bouleversants de précision, Morel raconte de l'intérieur la métamorphose de Montréal au 20e siècle, où le génie n'est ni civil ni industriel, mais profondément humain : c'est le cour même d'une communauté têtue, vive et désordonnée qui trouvera toujours le moyen de fleurir à travers la rouille et le béton.