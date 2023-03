Les gens de Bilbao naissent où ils veulent

#PrixFrontieres23 – Dans les années 40, Julian venant de Bilbao et Victoria venant de Galice naissent. Des années plus tard, ils se rencontrent et tombent follement amoureux. Ils fondent une famille et font un enfant, Maria Larrea : l’autrice du roman, qui nous narre sa propre histoire.

Une famille, trois vies et trois destins.

Maria nous raconte son enfance rythmée par un père alcoolique et violent, une mère résignée et bien peu considérée et de moqueries de la part de ses camarades d’école.

Adulte, Maria va consulter un tarologue qui lui annonce que son père n’est probablement pas son père. De suite, Maria la croit et va entamer une quête obsessionnelle pour découvrir la vérité, et retrouver ses origines. Retournant à Bilbao pour tenter de dissiper le mystère, Maria n’a qu’un objectif : retrouver son identité.