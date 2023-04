Quand les livres enrichissent les paysages...

Parmi les partenaires de cette expédition écologico-littéraire se trouve la Surfrider Foundation Europe, association chargée de la protection de l’océan, des vagues et du littoral ainsi que de ses usagers. Plutôt que d’offrir une planche de surf, elle a confié au lecteur itinérant un appareil photo.

« L’objectif (sourires…) : témoigner du recul du trait de côte dû aux facteurs conjugués de l’érosion, du changement climatique et de l’élévation du niveau de la mer tout au long de mon parcours de lectures itinérantes du 21 janvier au 16 décembre 2023 de Bray-Dunes à Hendaye. » – Marc Roger

Plus globalement, Surfrider lui demande de témoigner du conflit qui oppose le trait de côte — par essence en mouvement —, à nos activités industrielles, urbaines et touristiques, qui n’ont de cesse d’annexer et de fixer ce qui ne peut pas l’être.

« Le défi est de taille. Je ne suis pas photographe, encore moins géologue, géographe, scientifique spécialiste du climat », nous indique-t-il lors d’une pause entre deux dunes. Il s’astreint pourtant, au quotidien, à l’exercice, ajoutant « une corde à mes vocales », le lecteur public essayant, de cette autre manière, « de lire le paysage ».

« L’œil en alerte, je cherche l’angle le plus parlant pour dire à l’aide d’une image qui ne bouge pas " Voyez, ici ça bouge !" Portraits d’eau et de terre à la lutte qui seront exposés en décembre à Biarritz à la fin de mon voyage, chaque photo légendée par un texte d’auteur. » – Marc Roger

À chaque texte qu’il nous fait parvenir sont associés quelques-uns de ces clichés, pris sur le vif. « Je pense à Julien Gracq, Victor Hugo, Jules Michelet, dont certains extraits de carnets, de romans ou de correspondances témoignent de ces phénomènes naturels qui aujourd’hui redoublent d’intensité ».

Face aux étendues, au ressac infatigable, le voici qui nous propose à toutes et tous de prendre part au voyage. Quels livres, quelles lectures, quels auteurs seraient à même de raconter ces photos, de les enrichir ? Outre celle qui illustre cet article, nous les avons rassemblées dans un album ci-dessous.

N'hésitez pas à laisser en commentaires vos réactions, propositions et suggestions ou reprendre ces photos sur les réseaux avec le mot-dièse #Lectureetlittoral, en les accompagnant de recommandations..

Marc Roger ouvre ainsi les festivités et nous invite à redécouvrir un texte de Victor Hugo, L'Archipel de la manche, dans Les Travailleurs de la Mer.

HOMO EDAX

Dans un temps donné la configuration d’une île change. Une île est une construction de l’océan. La matière est éternelle, non l’aspect. Tout sur la terre est perpétuellement pétri par la mort, même les monuments extra-humains, même le granit. Tout se déforme, même l’informe. Les édifices de la mer s’écroulent comme les autres. La mer qui les a élevés, les renverse.

En quinze cents ans, seulement entre l’embouchure de l’Elbe et l’embouchure du Rhin, sept îles sur vingt-trois ont sombré. Cherchez-les au fond de la mer. C’est au treizième siècle que la mer a fait le Zuyderzee ; c’est au quinzième qu’elle a créé dans l’actuelle Hollande, la baie de Bies-Bosch en supprimant vingt-deux villages ; c’est au seizième qu’elle a improvisé dans la mer des Wadden situé entre les Pays-Bas et l'Allemagne le golfe de Dollart, en engloutissant Torum. Il y a cent ans, devant le Bourgdault, aujourd’hui coupé à pic sur la falaise normande, on voyait encore sous les vagues le clocher de l’ancien Bourgdault submergé. À Écréhous, on distingue, dit-on, parfois, à marée basse, les arbres aujourd’hui sous-marins de la forêt druidique noyée au huitième siècle. Jadis Guernesey adhérait à Herm, Herm à Serk, Serk à Jersey et Jersey à la France. Entre la France et Jersey, un enfant enjambait le détroit. On y jetait un fagot, quand l’évêque de Coutances passait, pour que l’évêque ne se mouillât point les pieds.

La mer édifie et démolit ; et l’homme aide la mer, non à bâtir, mais à détruire.

De toutes les dents du temps, celle qui travaille le plus, c’est la pioche de l’homme. L’homme est un rongeur, tout sous lui se modifie et s’altère, soit pour le mieux, soit pour le pire. Ici il défigure, là il transfigure. La brèche de Roland n’est pas si fabuleuse qu’elle en a l’air ; l’entaille de l’homme est sur la nature. La balafre du travail humain est visible sur l’œuvre divine. Il semble que l’homme soit chargé d’une certaine quantité d’achèvement. Il approprie la création à l’humanité. Telle est sa fonction. Il en a l’audace ; on pourrait presque dire, l’impiété. La collaboration est parfois offensante. L’homme, ce vivant à brève échéance, ce perpétuel mourant, entreprend l’infini. À tous les flux et reflux de la nature, à l’élément qui veut communiquer avec l’élément, aux phénomènes ambiants, à la vaste navigation des forces dans les profondeurs, l’homme signifie son blocus. Il dit lui aussi son Tu n’iras pas plus loin. Il a sa convenance, et il faut que l’univers l’accepte. N’a-t-il pas d’ailleurs un univers à lui ? Il entend en faire ce que bon lui semble. Un univers est une matière première. Le monde, œuvre de Dieu, est le canevas de l’homme.

Tout borne l’homme, mais rien ne l’arrête. Il répliqua à la limite par l’enjambée. L’impossible est une frontière toujours reculante.

Une formation géologique qui a à sa base la boue du déluge et à son sommet la neige éternelle est pour l’homme un mur comme un autre, il la perce, et passe outre. Il coupe un isthme, force un volcan, menuise une falaise, évide un gisement, met un promontoire en petits morceaux. Jadis il se donnait toute cette peine pour Xercès ; aujourd’hui, moins bête, il se la donne pour lui-même. Cette diminution de bêtise s’appelle le progrès. L’homme travaille à sa maison, et sa maison c’est la terre. Il dérange, déplace, supprime, abat ; rase, mine, sape, creuse, fouille, casse, pulvérise, efface cela abolit ceci, et reconstruit avec de la destruction. Rien ne le fait hésiter, nulle masse, nul encombrement, nulle autorité de la matière splendide, nulle majesté de la nature. Si les énormités de la création sont à sa portée, il les bat en brèche. Ce côté de Dieu qui peut être ruiné le tente, et il monte à l’assaut de l’immensité, le marteau à la main. L’avenir verra peut-être mettre en démolition les Alpes. Globe, laisse faire la fourmi.

L’enfant, brisant son jouet, a l’air d’en chercher l’âme. L’homme aussi semble chercher l’âme de la terre. Pourtant, ne nous exagérons pas notre puissance, quoi que l’homme fasse, les grandes lignes de la création persistent ; la masse suprême ne dépend point de l’homme. Il peut sur le détail, non sur l’ensemble. Et il est bon que cela soit ainsi. Le Tout est providentiel. Les lois passent au-dessus de nous. Ce que nous faisons ne va pas au delà de la surface. L’homme habille ou déshabille la terre ; un déboisement est un vêtement qu’on ôte. Mais ralentir la rotation du globe sur son axe, accélérer la course du globe dans son orbite, ajouter ou retrancher une toise à l’étape de sept cent dix-huit mille lieues par jour que fait la terre autour du soleil, modifier la précession des équinoxes, supprimer une goutte de pluie, jamais ! ce qui reste en haut reste en haut. L’homme peut changer le climat, non la saison. Faites-donc rouler la lune ailleurs que dans l’écliptique !

Crédits photo : Falaises près de la Cale de Cabourg - Marc Roger / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

