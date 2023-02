Comment déménager facilement avec toute sa bibliothèque ?

Préparer ses livres

Avant toute chose, il va falloir vider la ou les bibliothèques. Cela peut prendre beaucoup de temps, mais c'est l'occasion de vérifier l'état de chacun des livres et même de les dépoussiérer un bon coup. Certains livres ont pu être abimés ou subir les affres du temps, on peut alors les préparer pour le déménagement. Pour des livres anciens assez fragiles, on peut utiliser des couvre livres ou même des protège coins pour s'assurer qu'ils ne prennent pas de dégâts lors du déménagement.

Ensuite, il faut prévoir des cartons, beaucoup de cartons. Les livres s'accumulent vite et les cartons seront rapidement pleins. Pour ranger ses livres dans les cartons, il va bien falloir optimiser la place. On peut les mettre debout ou couchés, mais s'assurer qu'il n'y a pas trop de trous.

L'objectif est que les livres restent bien calés pour ne pas trop bouger et risquer de s'abimer durant le voyage. On peut utiliser du papier bulle ou même des torchons pour bien les caler ou protéger les plus fragiles. Il faut aussi penser à prendre des petits cartons, car les livres pèsent rapidement lourd, il est inutile d'en avoir un énorme carton qui sera trop difficile à transporter.

Déménager la bibliothèque

Les livres, c'est une chose, mais ensuite, il faut s'attaquer au meuble. Les bibliothèques sont souvent imposantes, ainsi ce n'est pas le plus simple à transporter. La première chose à faire, si c'est possible, c'est de la démonter. Les bibliothèques de type étagères sont conçues pour se démonter, même si cela prend du temps, c'est la meilleure solution. Sinon, il faut réussir à la sortir de son logement et la faire rentrer en entier dans un véhicule, ce qui risque d'être un parcours du combattant.

On peut évidemment faire appel à des professionnels pour son déménagement, en particulier si l'on dispose d'une grande bibliothèque et de beaucoup de livres. C'est une solution pratique et on peut faire un déménagement à prix raisonnable en comparant bien les offres des professionnels. Ceux-ci sauront facilement s'adapter à vos besoins et même transporter votre bibliothèque en un moindre temps.

Consulter les aides disponibles

Si l'on fait appel ou non à des professionnels, il ne faut pas hésiter à se renseigner pour obtenir des aides. Certains organismes proposent des aides notamment pour les jeunes. Si l'on est jeune, on peut profiter de l'aide de Mobili-jeune qui s'adresse au moins de 30 ans qui sont en alternance dans une entreprise. Il existe aussi la prime de déménagement, qui est versée par la CAF ou la Sécurité sociale agricole et qui s'adresse plutôt aux familles nombreuses qui déménagent.