À Barcelone, un hôtel offre une remise aux écrivains contre un livre

À cheval sur deux quartiers en vogue Barcelone — le Barrio Gótico (le quartier gothique) et El Born — l’établissement ratisse large pour attirer la clientèle. Et d’assurer que les hôtels servent de cadre à de nombreux romans.

Les hôtels et les livres démontrent le lien intime qui existe entre la littérature et le voyage, exerçant un magnétisme puissant capable de plonger les voyageurs, les écrivains et les lecteurs dans des histoires captivantes. – Grand Hôtel Central Barcelone

Le cas de l’Overlook, qui prête ses murs à la folie furieuse de Jack Torrance, en reste le meilleur exemple. Personnage à part entière du roman Shining de Stephen King, l'hôtel aura collé la frousse à plus d’un lecteur, en invitant à réfléchir avant d'accepter la gestion, avec femme et enfant, d’une affaire hantée…

Don contre discount

Reste que le Grand Hotel Central entend séduire autrices et auteurs avec une approche originale : contre tout exemplaire cédé d’un de leurs livres, la société propose 30 % de remise lors de la réservation d’une chambre.

L’ouvrage alimentera la bibliothèque des lieux, abritant déjà une magnifique collection d’œuvres littéraires et autres livres, y compris des éditions originales des grands classiques, ainsi qu’une section entière consacrée à la ville de Barcelone.

Dès lors, une section sera spécifiquement aménagée pour tous les livres ainsi récoltés.

Ambiance, ambiance

Le Grand Hotel Central est un hommage aux grands hôtels des années folles, âge d’or des grandes villes du monde dans lesquelles ces hôtels de style étaient situés. Séjourner dans ces hôtels symbolisait un style de vie à part entière, où chaque détail faisait toute la différence.

Façade du Grand Hotel Central de Barcelone

Cette attention portée aux détails est encore visible aujourd’hui dans le Grand Hotel Central et son style unique. Le bâtiment de l’hôtel conserve toute l’essence de cette époque, dans le plus pur style de Chicago : son entrée majestueuse par laquelle entraient les calèches, sa magnifique bibliothèque, son jardin dessiné par Nicolas Forestier, et ses 146 chambres chaleureuses et accueillantes.

L’hôtel dispose également d’un restaurant — le Bistro Helena —, ainsi que de salles de réunion, d’un Spa, d’une salle de fitness, et d’un sky bar sur le toit avec piscine à débordement et vue panoramique sur toute la ville.

Il faut tout de même compter 200 € par nuit, minimum, pour séjourner dans ce 5 étoiles...

Crédits photo : Grand Hotel Central