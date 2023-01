De nouvelles archives des procès Papon librement communicables

Roselyne Bachelot-Narquin, alors locataire de Valois, avait ordonné en avril 2022 une ouverture anticipée de l'accès aux archives des procès impliquant Maurice Papon (1910-2007).

Il s'agissait surtout d'un procès, mené sur une durée de 6 mois au cours de l'année 1997, alors que ses inculpations pour crimes contre l'humanité, pour sa participation à la déportation des populations juives en 1943-1944, remontaient tout de même à 1983 et 1984.

Le 2 avril 1998, l'ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde et préfet de police est condamné une peine de 10 ans de réclusion criminelle, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour complicité de crimes contre l'humanité.

Les archives portent donc sur ces procédures judiciaires liées à la Seconde Guerre mondiale et leur ouverture s'inscrivait aussi dans une volonté d'apaisement vis-à-vis des événements liés à la guerre d'Algérie. Maurice Papon, dans ses fonctions de préfet de police (entre 1958 et 1967) a en effet mené la répression des mouvements révolutionnaires et contestataires, en Algérie comme en France.

Nouvelles ouvertures aux Archives nationales

Successeur de Roselyne Bachelot-Narquin, Rima Abdul-Malak a signé un nouvel arrêté pour l'ouverture de l'accès aux archives publiques relatives aux procès impliquant Maurice Papon conservées aux Archives nationales.

Il s'agit plus précisément des documents correspondant aux cotes 19950419/5 ; 19950466/21 ; 20000251/19 ; 20080351/6 ; 20020060/6 ; 20020057/3 ; 20030010/40 et 41 ; 20070174/36 (affaire n° 238689) et 20080197/133 (affaires n° 254850 et n° 244349).

Avec une restriction, toutefois, pour les documents « relatifs aux caractéristiques techniques des installations utilisées pour la détention des personnes toujours affectées en tout ou partie à ces usages, ou présentant des caractéristiques similaires à des infrastructures ou parties d'infrastructures toujours affectées à ces usages ». Pour ceux-là, il faudra attendre la « fin de l'affectation à ces usages », tout simplement...

Le Code du patrimoine prévoyait à l'origine un délai de 25 ans après la mort du principal intéressé pour la communication de pièces relatives aux affaires portées devant les juridictions. Dans le cas de Maurice Papon, cela signifiait des archives accessibles en 2032.

Leur communication, désormais permise à quiconque en fait la demande, va permettre de progresser dans la connaissance de ce procès aussi retentissant qu’emblématique, et de favoriser toujours davantage le travail de mémoire et de vérité - Ministère de la Culture, le 7 avril 2022

Il est possible de retrouver les notices correspondantes à ces archives, grâce aux cotes, sur France Archives.

Photographie : Maurice Papon en 1967 (André Cros, CC BY-SA 4.0)