Une ouverture anticipée des archives des procès impliquant Maurice Papon

Figure de la collaboration de l'État français avec le régime nazi, Maurice Papon avait poursuivi sa carrière de haut fonctionnaire après la Seconde Guerre mondiale, et s'était retrouvé associé à deux autres événements tragiques de l'histoire récente. En tant que préfet de police de la ville de Paris, il avait ordonné la violente répression des manifestations du 17 octobre 1961 (au moins 38 morts) et du 8 février 1962 (9 morts et de nombreux blessés).

De la Shoah à la répression de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, Maurice Papon n'aura toutefois été inquiété par la justice qu'en 1981, entre les deux tours de l'élection présidentielle. Un article du Canard Enchaîné révèle en effet son implication dans la déportation des Juifs bordelais, en citant des documents conservés par les Archives départementales de la Gironde.

Une partie des documents concernés par cette ouverture anticipée de l'accès se trouve d'ailleurs au sein de ces mêmes Archives départementales de la Gironde, sous les cotes 5362 W 570 à 669 ; 5672 W 169 à 171 ; 5672 W 232 ; 5673 W 129 ; 5481 W 475 ; 5481 W 591.

Une autre partie se trouve aux Archives nationales, sous les cotes 2008353/5 et 6 ; 20010015/8, dossier 89-218 A1 ; 19970398/83, dossier 83-1564 A1 ; 20100441/2 ; 19950205/228 et 439 ; 19970491/114 ; 20050020/8 ; 20050020/96 ; 20050020/376 ; 20070268/176 ; 20210559/6-7 ; 20210506/48.

Et une dernière au département des archives, de la documentation et du patrimoine du ministère de la Justice sous les cotes 1457 MJ 4-5 ; 2377 MJ 12 ; 1379 MJ 9 ; 1547 MJ 3 ; 1076 MJ 10 ; 1976 MJ 2 et 58.

Selon le code du patrimoine, l'accès aux documents relatifs aux procès de Maurice Papon aurait nécessité un délai de 25 ans après la mort du principal intéressé (« Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref », pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, article L213-2 du code du patrimoine), qui aurait conduit à l'année 2032.

En ouvrant de manière anticipée, dix ans avant la date réglementaire, le ministère permettra un travail plus rapide sur ces archives, qui participe à la volonté d'une mémoire plus « apaisée » sur la guerre d'Algérie, comme l'avait souhaité Emmanuel Macron pendant son quinquennat — toutefois, notons que le procès de Papon, en 1997-1998, portait sur sa collaboration avec le régime nazi, même si son implication dans la répression sanglante des manifestations de 1971 et 1972 avait été évoquée à cette occasion.

L'arrêté de la ministre de la Culture est accessible à cette adresse.

Photographie : Maurice Papon en 1967 (André Cros, CC BY SA 4.0)