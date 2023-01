Les meilleurs livres sur le cyclisme pour les passionnés

Le grand livre du vélo : entretien et réparation de Claire Beaumont

Cet ouvrage est indispensable pour :

- apprendre à bien choisir son vélo,

- entretenir votre deux roues ;

- améliorer vos performances.

Pour vous aider à apprendre à réparer votre vélo, le guide est divisé en plusieurs séquences. Celles-ci vous guident pas à pas afin que vous compreniez le moindre détail concernant la réparation de votre cycle. De plus, le tout est accompagné de photos très détaillées pour vous montrer les composants et leur assemblage. D'autre part, cet ouvrage se complète d'un cahier d'entretien pour vous enseigner les vérifications de routine à réaliser sur votre vélo.

Légendes du Tour de France de Gérard Holtz

Chaque année, le Tour de France rassemble un énorme public et de nombreux téléspectateurs. Si vous aimez regarder ce sport et souhaitez en savoir plus, nous vous préconisons cet ouvrage de Gérard Holtz qui revient sur 180 histoires qui ont eu lieu au fil des ans pendant cette célèbre compétition. Ce livre rassemble des anecdotes sur :

- les tricheurs qui ont pris le train pour arriver plus votent ;

- les baignades en Méditerranée ;

- des sportifs empoisonnés pendant les ravitaillements ;

- les coureurs blessés qui ont continué la compétition ;

- des histoires de dopages ;

- des victoires et des échecs ;

- des drames et des exploits ;

- etc.

Ce roman rassemble toutes les histoires devenues légendes pendant cette course mythique.

Le livre du Cyclisme de Joël Friel

Joel Friel est l’un des entraîneurs de sport d’endurance le plus célèbre. Dans ce livre, il relate les dernières avancées scientifiques permettant aux coureurs d’optimiser leur performance en vélo. Il leur permet également de construire un programme d’entraînement adapté à leur profil. En effet, un cycliste ne se prépare pas de la même façon s’il souhaite réaliser des courses sur route, contre la montre ou encore de VTT.

De plus, l’environnement change également la donne. En d’autres termes, s’il veut rouler en côte, en endurance ou en récupération, il doit aussi adapter son entraînement. Donc, cet ouvrage est adapté pour toutes les personnes souhaitant pratiquer le cyclisme et qui désirent obtenir une préparation adaptée à leur projet et à leur capacité.

Equipiers de Gregory Nicolas

Ce roman suit l’équipe de France de cyclisme lors du Championnat du monde sur route d’Innsbruck. Ainsi, il relate différentes anecdotes qui ont eu lieu pendant cette compétition. Vous pourrez tout apprendre de ce qu’a vécu cette équipe comme si vous étiez dans les coulisses de l’événement avec eux. Ainsi, cet ouvrage sert à raconter un moment d’histoire du cyclisme pour tous les amateurs de ce sport.