Vendu, le manoir Brideshead d'Evelyn Waugh occupé par ses locataires

L’un des actuels résidents du manoir classé catégorie II, Bechara Madi, est formel auprès du Guardian : « C’est notre maison, à court et long terme. Nous installerons notre sapin de Noël et nos décorations dans les prochains jours. Nous n’allons nulle part. » Et d’ajouter, à destination du DailyMail : « Nous avons dépensé beaucoup de notre argent pour l’entretien de la demeure. C’est chez nous et nous n’avons pas l’intention de déménager.»

En outre, il affirme avoir contribué, avec l'autre résidente, à l’entreprise qui possédait le domicile : « Nous ne sommes pas locataires, nous avons une part importante de la maison et avons investi des centaines de milliers de livres de notre argent. »

Bechara Madi et Helen Lawton, qui se décrivent comme des « superfans d’Evelyn Waugh », louent la demeure pour 250 £ par an dans le cadre d’un accord avec l’ancien propriétaire, Jason Blaine. La propriété de huit chambres et six salles de bains a été mise aux enchères après que Blaine a fait défaut sur un prêt de 2,1 millions £, garanti par le manoir. Ancien dirigeant de BBC Worldwide et de Sony Entertainment, il a acheté la résidence pour 2,9 millions £ en 2019.

Un avis de démission a été signifié à l’occupant le 19 août dernier, et une copie de cet avis a été apposée sur le portail de la propriété le 22 août.

Evelyn Waugh a acquis Piers Court pour 3600 £ en 1937. Il y vécut jusqu’en 1956. L’écrivain britannique s’est fait connaître en 1928 avec son texte Grandeur et Décadence (trad. Henri Evans). Un premier succès qui le propulse parmi les auteurs les plus en vus de son temps. Dans ses nombreux autres ouvrages, on peut citer Retour à Brideshead (trad. Georges Belmont), paru en 1945, considéré par l'écrivain lui-même comme son texte le plus important. Il a été adapté au cinéma par Julian Jarrold en 2008, avec Emma Thompson.

On peut encore évoquer, parmi d’autres, le deuxième volet de la « trilogie de Guy Crouchback », Officiers et gentlemen (trad. J.-G. Chauffeteau et Gilbert Vivier), imprimé en 1955 ; à ne pas confondre avec le long-métrage de 1982 qui met en vedette Richard Gere.

Photographie : Le manoir Piers Count mis aux enchères en ligne par Allsop

