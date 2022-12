Les bibliothéques se penchent sur leurs toilettes

2023 assiste donc au retour de l’opération, balayette en main. Toutes les bibliothèques, françaises et étrangères, petites et grandes, associatives, universitaires, généralistes ou spécialisées sont invitées à participer ! Une seule condition : les toilettes participant au concours doivent respecter les dispositions législatives en vigueur en France concernant accessibilité, puisque celle-ci est obligatoire et inscrite dans la loi.

Le tout suivi d’un véritable Manifeste :

Parce que les bibliothèques sont des lieux publics ouverts à toutes et à tous et accueillent chaque personne dans sa globalité. Parce que la tête et le corps ne sont pas dissociables. Parce que de manière générale, peu de gens en parlent, alors que tout le monde y a recours chaque jour, y compris en bibliothèque. Parce qu’il faut toute une équipe et bien du travail invisibilisé pour que tout se passe bien et que chacun·e y trouve des services correspondant à ses besoins. Parce qu’elles sont un élément central d’un accueil de qualité, un lieu parfois négligé ou source de tensions, les toilettes sont un espace sur lequel il est urgent de réfléchir.

Les éditions « Chouettes Toilettes » de 2021 et 2022 ont montré de manière concrète, comment, avec un peu d’imagination, de bon sens et une attention bien placée aux détails, il était possible de donner vie et d’illustrer des principes d’accessibilité et d’inclusion dans ces petits coins de nos établissements.

6 prix seront décernés aux projets retenus par l’équipe du concours quelle que soit la taille de la bibliothèque ou le nombre de cabines de sanitaires. Date limite de candidature : 12 mai 2023 à 18 h.

La remise des prix s'effectuera entre le 8 et le 10 juin 2023 lors du congrès de l’Association des Bibliothécaires de France à Dunkerque. Le jury comptera entre autres les membres de l » équipe du concours, ainsi qu’Hélène Brochard, membre de la commission AccessibilitéS (ABF) et Virginie Delrue, membre de la commission Légothèque (ABF), et enfin diverses personnalités qualifiées.

On retrouvera ici la check-list de cette initiative :

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Foire du Livre de Francfort 2020 : une édition post-Covid chamboulée