Les mémoires les plus controversés des athlètes professionnels

Les athlètes professionnels ont accompli de grandes choses ou vécu une vie portant quelque chose d'exceptionnel ou d'étrange qui mérite d'être racontée. Ces personnes, indépendamment de ce qui pourra être écrit ou dit par d’autres, expriment leurs propres opinions sur des sujets divers, mais toujours en relation directe avec leur vie. De telles œuvres littéraires sont appelées mémoires. Les mémoires existent depuis l’antiquité.

Vous vous doutez certainement donc que bien d’athlètes professionnels ont dû en écrire, dans le temps et dans l'espace. Pour mieux vendre leurs ouvrages, ils y ont souvent livré des confidences, ou fait des confessions, exposant leurs « péchés » et parlant de sujets qui « fâchent » ou qui sont à polémique. Nous présentons dans cet article les écrits autobiographiques les plus controversés dont des athlètes professionnels sont les auteurs.

Longuy : Alcool, bagarres, sexe et scandales – Sean Long

Sean Long est un des meilleurs half-back à avoir jamais joué à la balle ovale. L'autobiographie de la star de la Rugby League est parue en 2009 et a immédiatement déclenché la controverse. Le rugbyman y évoque sa vie « explosive ». En plus des dérapages dus à la surconsommation d’alcool, il parle également du scandale du « pari sportif » qui l’a conduit à une suspension à une certaine période. Les compétitions sportives n'étaient sans doute pas encore aussi élaborées, ni sur le terrain ni en ligne, comme le meilleur site de paris sportif dont profitent pleinement les joueurs d'aujourd'hui. Dans le livre intitulé Longuy, Sean Long donne sa version des faits en expliquant que cette pratique est courante dans le rugby et que son cas n'était pas isolé. À la sortie du livre et encore de nos jours, de nombreux lecteurs et critiques littéraires estiment toujours que Sean Long a quelque peu exagéré dans son livre, pour faire sensation.

Je devrais être mort maintenant – Denis Rodman

En 2005, Denis Rodman, très célèbre basketteur ayant évolué au poste d’ailier et d’ailier fort sort son autobiographie, dont le seul titre est déjà sujet à curiosité et à polémique. Rien de plus normal, tant l’athlète lui-même était controversé. On se rappelle par exemple des années 90 où il s’était présenté à une séance de dédicaces de livres en robe, et maquillé.

Le basketteur s’est également fait remarquer à de nombreuses reprises après la sortie de son livre, en rendant visite au dirigeant nord-coréen, et allant jusqu’à déclarer en 2014 qu’il était son ami et qu’il l’aimait bien. Dans cette autobiographie, Rodman expose ce qui s’est passé dans sa vie, ses déboires depuis qu’il a cessé de jouer à la NBA, et ses vaines tentatives pour revenir dans le basketball professionnel. Il y détaille sa relation avec l’alcool, son mariage avec l’actrice Carmen Electra, etc.

Une vue d’en haut, par Wilt Chamberlain le basketteur qui aura couché avec plus de 20000 femmes

Wilt Chamberlain était une légende vivante de la NBA, dominant la ligue en tant qu'une de ses toutes premières superstars. Dans ses mémoires, il parle de tout : des propos à la fois désobligeants et choquants à l’égard de Kareem Abdul Jabbar et Bill Russel, ainsi que sa vie personnelle qui est, à tout le moins, assez mouvementée. Il évoque également le sport, le sexe, Michael Jordan, etc. Celui qui a fait son entrée dans le Hall Of Fame de la NBA avait même écrit dans une déclaration qu’il avait couché avec pas moins de 20000 femmes.

Keane : L’autobiographie par Roy Keane

Ce livre coécrit par l’ancien joueur irlandais Eamon Dunphy est paru en 2002 et est logiquement considéré comme une des autobiographies les plus controversées jamais écrites par un athlète. Il a même été le livre de sport le plus vendu de l’année. Roy Keane y évoque entre autres sa haine envers ses coéquipiers de la sélection irlandaise. Le truculent ancien milieu de terrain de Manchester United a notamment parlé de :

- sa brouille avec Patrick Vieira

- l’agression délibérée de l’ancien joueur de Manchester City Alf-Inge Haaland lors d’un match en 2001, en guise de vengeance par rapport à un incident passé.

- Et d’autres choses.

Un mémoire épique à lire, ne serait-ce que pour se mettre à jour.

Ball Four : My Life and Hard Times Throwing the Knuckleball in the Big Leagues – Jim Bouton

C’est l’autobiographie de Jim Bouton, l’ancienne star de MLS. Le livre a été publié pour la première fois en 1970, laissant sous le choc les commissaires, les joueurs et les dirigeants du baseball. Les journaux sportifs sont allés jusqu’à traiter Bouton de traître et de lépreux social. Il a subi tant de pressions qu'il a fini par déclarer que les informations du livre étaient fausses, mais rien n’y fit. A contrario, les fans de baseball ont adoré le livre. Et même si Bouton est devenu persona non grata dans le milieu, son livre est toujours vendu et lu par des personnes qui ne sont même pas intéressées par le baseball.

Crédits illustraion Pexels CC 0