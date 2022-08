Libraire des ultra-riches sur une île de luxe, le job de rêve ?

Proposé pour une durée de 12 mois sur l’île de Kunfunadhoo, depuis 2018, le poste inclut les attributions classiques d’un libraire, mais pas seulement. Le candidat aura également à organiser des évènements tels que des cours d’écriture créative, ou encore gérer les réseaux sociaux, le blog ainsi que la continuité de la newsletter des lieux.

Cocktails, plage et lecture : Idyllique

L’offre a été créée avant tout pour enrichir le séjour des vacanciers et les guider dans la quête de la lecture parfaite. Ainsi, il sera indispensable d’avoir d’excellentes compétences en anglais, une solide connaissance de la littérature ainsi qu’une expérience dans le commerce du livre et les médias sociaux. Le tout pour un début de contrat au mois d’octobre prochain.

À LIRE: Échappez au Covid en devenant libraire sur une île paradisiaque

Si l’on résume et d’après l’offre d’emploi, le candidat idéal est « quelqu'un avec l'esprit d'équipe avec une véritable passion pour les livres et une bonne capacité d’interaction avec des clients de tous âges ». Et de poursuivre : « Vous avez un excellent anglais écrit et parlé, un ton vif pour animer un blog divertissant qui rend compte de la vie passionnante d’un libraire sur une île déserte. »

De plus, « le candidat sera seul, donc il gère à peu près tout lui-même » ajoute Alex McQueen, porte-parole d’Ultimate Library, au Guardian. L’entreprise gère la librairie de Soneva Fushi et propose des collections de bibliothèques sur mesure pour les hôtels et résidences privées du monde entier.

Gestion quotidienne de la librairie, des stocks et comptabilité, sont autant de missions qui reposeront sur les épaules du futur candidat. Et si la vente de livre s’effectue pieds nus, c’est qu’il est interdit de porter des chaussures sur cette île de l’atoll de Baa : « la philosophie de l’île c’est : pas de chaussures, pas d’actualité. Ils encouragent les clients à renouer avec la terre » poursuit Alex McQueen.

Georgie Polhill, 27 ans, a récemment terminé un contrat de six mois en tant que libraire sur l’île. Elle assure que l’un des plus grands défis en tant que « Londonienne turbocompressée » avait été de s’habituer au rythme de vie lent et détendu en vigueur dans l’atoll. « Je suis revenue changée, une personne très différente. J’ai appris une culture entièrement nouvelle. Je me suis fait des amis que j’aurai pour la vie. »

L’hébergement sur l’île est fourni gratuitement ainsi que tous les repas. Il y a aussi une salle de sport, l’accès à un SPA ou encore à la plage privée réservée au personnel. L’annonce est à retrouver sur le site de la librairie Barefoot Booksellers. Les réseaux sociaux permettent de se faire une idée du travail demandé.

Quant aux tarifs pratiqués sur l'île, notons pour commencer qu'on y loue des villas, et non des chambres. Et, pour terminer, qu'y passer une nuit dépasse allégrement les 1000 €...

Ah, charia, charia, charia, les aristocrates à la Lanterne...

Mais attention cependant, être coupé des actualités dans ce petit paradis n’empêche pas ces dernières d'exister. Dans cette république en pleine crise démocratique où l’Islam sunnite est la religion unique et obligatoire, on assiste à un durcissement des discriminations. La charia y est en vigueur – bien que moins farouchement appliquée qu'ailleurs – et même les touristes doivent rester discrets quant à leurs croyances si elles diffèrent de la loi coranique.

De récents évènements ont par ailleurs rappelé que les Maldives sont l’un des pays où la peine de mort est toujours en vigueur. Cette dernière peut même être prononcée contre des enfants de plus de 7 ans. Il y a actuellement 15 détenus condamnés à mort dans les prisons nationales indiquait La 1ère en mars dernier.

« Depuis 10 ans, on assiste à un décalage de plus en plus saisissant entre ce que le monde occidental connaît des Maldives et la situation réelle sur place », expliquait récemment Olivier Guillard, chercheur associé à l'IRIS spécialiste de l'Asie du sud au Parisien.

Que les futurs libraires se rassurent, le Sovena Fushi Resort est situé sur une île privée, à l'abri de toute réalité trop crue...

Crédit photo : Barefoot Booksellers