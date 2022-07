Un livre pour chaque anniversaire, ultime cadeau d'une mère avant sa mort

Laura Lonzi, née à Florence, est décédée le 28 juin dernier, à seulement 37 ans, d’une tumeur très rare, découverte huit mois plus tôt : cette ancienne enseignante dans une école primaire aura essayé de se faire soigner en Italie, mais aussi en Allemagne et aux États-Unis.

Son mari a voulu raconter son histoire au Corriere della Sera et à La Repubblica, deux des principaux journaux italiens. Son épouse, avant de quitter sa famille, avait laissé un message, tant à leur fils qu'à son mari. Elle avait réalisé quatre vidéos pour eux et rédigé des lettres pour chaque étape importante de la vie de leur enfant.

“Plus qu’un enseignement, des caresses”

Elle a également choisi de donner à la lecture un rôle clé dans la croissance de l’enfant : elle a laissé à son fils un livre pour chacun de ses anniversaires.

« Ma femme a pensé laisser à son fils des livres, des pages d’amour, qui l’accompagneront tout au long de ses années d’enfance jusqu’à l’adolescence et lui transmettront le courage, l’amour des gens et de la vie, l’altruisme et aussi la volonté de ne jamais abandonner. Plus qu’un enseignement, ce seront des caresses », a expliqué le mari au Corriere della Sera.

Des livres pour grandir et se former, mais aussi pour apprendre à gérer le deuil, comme Se mi cerchi mi troverai (Si tu me cherches tu me trouveras), album illustré de Pimm Van Hest et Sassafras De Bruyn (Clavis éditeur).

Pour le prochain anniversaire, ce 3 août, un premier ouvrage avait été sélectionné : il ne sera pas le seul. Dans chaque coin de la maison, dans des endroits cachés, il s’en trouve dix autres, un pour chacune des années à venir. « Peut-être que dans ces cadeaux, Tommaso retrouvera les mots de sa mère », conclut Alberto Salerno.

crédits photo : Toa Heftiba/Unsplash