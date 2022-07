La téléréalité pour dénicher un futur talent des lettres

Chant, danse, pâtisserie, cuisine, artistes de drag, les producteurs de téléréalité se sont attaqués à bien des sujets. Pour autant les auteurs n’avaient pas encore été sous le feu des projecteurs, aux États-Unis, du moins. Ce sera bientôt chose faite avec America’s Next Great Author.

Présenté comme « l’émission de téléréalité révolutionnaire pour les écrivains », le programme américain demandera, dans un premier temps, aux aspirants auteurs de présenter leurs romans en une minute. Ils seront face à un panel de trois juges réunissant l’auteur Jason Reynolds, la présentatrice de télévision Angie Goff ainsi que la scénariste et comédienne Marga Gomez.

Les sélections se dérouleront à travers les États-Unis, passant par de nombreuses villes. Une fois le jury convaincu, les six sélectionnés passeront à l’étape suivante : une retraite d’une durée de 30 jours. Durant ce bootcamp, ils seront enfermés ensemble pendant un mois au cours duquel ils devront écrire un roman entier afin d’être couronné prochain grand auteur américain.

Kwame Alexander est annoncé comme présentateur, mais aussi comme producteur exécutif de l’émission. Postant une vidéo promotionnelle de l’émission sur son fil Twitter, il y explique qu’ANGA sera « la première émission de téléréalité pour les écrivains produite par des écrivains ».

Comme un air de déjà vu...

Première? Vraiment ? L'expérience avait déjà été menée en 2013 sur la télévision nationale italienne Rai3, sous le nom de Masterpiece. Un an plus tard, en France, c'est sur internet que l'on pouvait retrouver les épisodes de l'Académie Balzac. Le défi réunissait 20 aspirants auteurs qui, sous l'œil vigilant des caméras, disposaient de 20 jours pour écrire un roman collectif.

Rassemblés dans un château, ils enchainaient les séances d'écriture, de discussions et de lectures collectives, le tout entrecoupé de la visite de professionnels extérieurs et de coach. Ces derniers permettaient de « faire la lumière sur les différents secteurs de l’édition au moyen d’exercices et de sorties » comme le précise le site de l'émission.

On retrouve parmi les producteurs exécutifs de cette version américaine, Grant Faulkner, le directeur général du National Novel Writing Month, un des plus grands évènements d’écriture au monde, qui se déroule chaque année au mois de novembre. Quant aux créateurs de l’émission, ce ne sont autre que les cofondateurs de la société de services aux auteurs The Book Doctors, gérée par l’agente littéraire et autrice Arielle Eckstut et l’écrivain David Henry Sterry.

L’émission entend compter parmi ses participants « des écrivains qui ne sont habituellement pas présents à la table de l’édition grand public ». Et de poursuivre sur son site web : « Le programme mettra en vedette des écrivains de communautés et de cultures de toute l’Amérique qui apporteront leur voix unique aux lecteurs et au monde de la littérature. »

Si l’on ignore à l’heure actuelle quelle sera la récompense ultime au terme de l’émission pour le futur grand auteur américain, Alexander laisse entendre dans sa vidéo qu’il pourrait s’agir d’un contrat d’édition. Le tournage d’une émission pilote est prévu à San Francisco, pour laquelle les candidatures sont ouvertes.

Toujours à la recherche d'un diffuseur, les créateurs espèrent que ce pilote conduira à la production d'une émission complète, en témoigne les dires d'Alexander à Publishers Weekly : « Je suppose qu'après avoir tourné cet épisode à San Francisco, les dirigeants [des diffuseurs] en prendront connaissance, puis nous pourrons découvrir des écrivains et réaliser leurs rêves les plus fous. »

Cette opportunité offre aux candidats la possibilité de « repartir avec des conseils concrets de professionnels de l’industrie de l’édition » ainsi qu’une somme de 2500 $ (environ 2495 €) pour l'auteur ou l'autrice qui sortira vainqueur.

Crédits photo : illustration, ThisisEngineering RAEng / Unsplash