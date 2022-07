Bibliothèque idéale : faites place au design dans votre intérieur

Trop souvent, on est bercé par le souhait de dédier une pièce au rangement des livres, comme on le ferait pour des vêtements avec un dressing. Mais c’est oublier un peu trop vite tout ce que les livres ont de singulier. Ce ne sont pas des objets comme les autres, et leur symbolique esthétique est si forte, si chargée par le temps, qu’ils donnent toujours à la fois de la profondeur et de la chaleur au lieu qui les hébergent. Ils peuvent ainsi apporter une épaisseur sensible à un salon, à une chambre, ou encore à un couloir jusque-là simplement considéré comme un lieu de passage peu chaleureux.

Loin des cadres proposant des pâles reproductions des grands chefs-d’œuvre de la peinture, que l’on peut retrouver pour quelques euros dans toutes les grandes surfaces de bricolage, le livre a toujours quelque chose de personnel. Il relève d’un choix, il exprime une part de la personnalité de son possesseur. Il peut avoir une histoire, être un cadeau, avoir été transmis par un parent, ou même un lointain ancêtre.

Il convient alors de choisir des étagères qui vont mettre en lumière ces beaux objets placés là à portée de main, comme une proposition de partage, ce que constitue toujours un espace bibliothèque. On va vouloir sortir les livres des rayons, les découvrir, les manipuler, autant d’occasion d’échange entre le propriétaire et l’invité qui découvre, qui apprend à mieux connaître.

On peut rester classique, à l’image de ces grands intellectuels que l’on interroge toujours avec, derrière eux, comme une caution de leur parole attentivement écoutée, des rayonnages impeccables de livres de prix signés par les auteurs les plus célèbres, le tout, bien sûr, situé dans l’appartement parisien à la décoration à la fois soignée et sans âge.

Mais il est certainement préférable aujourd’hui de préférer le contemporain, l’usage de la rupture, où le vide peut côtoyer le rempli. On ne sature pas les murs d’étagères. On les sème au gré des envies, dans des organisations originales qui cassent les lignes, les codes. Prenons plaisir à mêler les collections aussi, un livre policier à côté d’un ouvrage d’art.

Les étagères TEEbooks sont particulièrement bien pensées pour faire preuve d’originalité. Et bibliothèque ne veut pas dire conservatisme, mais bien plutôt mouvement. Pensons à Montaigne, à sa bibliothèque bien sûr, tout aussi bien qu’à sa façon de caractériser l’humain en perpétuel déplacement. Les livres sont posés là. Cependant, ils pourraient tout aussi bien se retrouver bientôt ailleurs.

Bibliothèque idéale ne veut pas dire monument. On peut préférer des morceaux choisis qui vont habiller votre intérieur, avec quelques étagères design placées dans chaque pièce, de l’entrée au salon, en passant par le couloir et la véranda. Si le livre est un objet artistique à la fois matériellement et dans ce qu’il renferme de richesse intellectuelle, l’art de ranger ses livres relève aussi d’une expression personnelle. Il faut s’inspirer tout en se faisant confiance.

Pourquoi ne pas jouer avec les couleurs des différentes collections ? On peut aussi faire des rappels entre le plancher, les murs et les livres qui sont posés sur les étagères. Une lumière discrète et chaleureuse peut aussi aller directement éclairer certains rayonnages, à la manière d’un tableau. On fait alors ressortir ces ouvrages préférés, comme on le ferait de ses toiles fétiches.

Découvrez la gamme de bibliothèques design TEEbooks