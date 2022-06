La Cycloscène : le spectacle vivant et itinérant part en tournée à vélo

Créée en 2018 à Lyon, l’association La Poursuite a trois pôles d’activité: la production artistique, l’événementiel et la R&D pour une logistique vélo innovante dédiée au spectacle.

Les artistes itinérants à vélo utilisent les routes de campagne (ou de montagne) entre deux lieux de spectacle, avec matériel et instruments. Des tournées sans bus ni voitures et sans empreinte carbone. Ils/elles répondent par des actes concrets à l’urgence du constat écologique actuel, qui nous amène à repenser nos métiers et nos modes de vie.

La saison 2022 est en cours. Lors de la saison 2021, les artistes de La Poursuite ont parcouru 4.758 km à vélo dans 11 départements, avec 9 groupes en tournée, 79 concerts dans 47 lieux différents, un festival vélo-porté de deux jours, 25 formations artistiques et enfin deux tournées avec scène itinérante afin de tester ce nouveau matériel (forme, poids, assistance électrique).

La scène itinérante utilisée en 2021 est celle de la Vélo-Scène, un collectif (musiciens, ingénieurs, artisans) de Besançon qui fabrique en 2019 une scène mobile sous forme de remorque tractée par un tandem pour sillonner les routes de Franche-Comté.

Le partenariat de La Poursuite avec la Vélo-Scène permet l’organisation de 16 spectacles avec scène itinérante en été 2021, à savoir 990 km parcourus entre Besançon, Lyon et Albertville (Savoie).

La Poursuite décide à l’automne 2021 de construire sa propre scène itinérante (appelée cycloscène) pour sillonner les routes de la région Rhône-Alpes et au-delà. Suivent la rédaction du cahier des charges (hiver 2021) puis la conception de la cycloscène (printemps 2022).

À la fois légère et robuste pour pouvoir franchir les cols de montagne, cette cycloscène de 10m2 tractée à vélo offrira une scène de 5 mètres x 2,20 mètres une fois dépliée, avec des pieds réglables pour tout type de terrain. Son poids à vide sera de 110 kilos, avec des rangements permettant de stocker 100 kilos de matériel.

La cycloscène disposera d’une assistance électrique et d’un système de freinage conçu par Veloma, une association qui accompagne les initiatives concrètes de vélo-logistique. Une deuxième étape sera un système son et lumière LED se branchant sur une prise standard (16 ampères et 220 volts) et un ombrage léger.

L’équipe inclut Noé Leenhardt (conception de la cycloscène), Sylvère Simon (soudure), Arezky Boudaoud (son et lumière), Léa Loctin (ombrage) et Luc Fedon (graphisme et supports web). Le projet est accueilli par la Friche Artistique Lamartine (Lyon), qui procure des ateliers aux projets artistiques collectifs.

L’étape actuelle (été 2022) est une campagne de financement participatif sur le site HelloAsso. Suivront la fabrication de la cycloscène (automne 2022) puis l’ajout de l’équipement technique et de l’ombrage (hiver 2022) et enfin la première saison de la cycloscène sur les routes (printemps 2023).

crédits photo : illustration La Poursuite