Football : les supporters ultras de Salerne épuisent un écrivain de Naples

De Giovanni, banquier, auteur de policiers et grand « tifoso » de l’équipe de foot de Naples, avait vivement critiqué les chants anti-Naples des supporters des Granata (Salernitana) lors du match Rome-Salernitana du 10 avril.

Après cette critique, il a reçu de nombreuses attaques et insultes. Il a donc décidé de renoncer à une présentation à Salerne, comme il l’explique dans ce post Facebook.

« Je suis désolé. Pour mes lecteurs, et pour mes lectrices qui remplissent chaque fois les espaces où je présente mes livres. Je suis désolé pour une ville et une province pour qui je n’ai jamais caché mon amour sincère, à tel point que mon personnage le plus cher y est né. Je suis désolé, car je suis conscient que je donne ainsi la parole aux fauteurs de trouble, aux criminels et, plus généralement, aux imbéciles », a expliqué De Giovanni.

« Mais je dois être cohérent et je dois donc répéter avec force que chaque fois que des chœurs obtus s’élèvent pour souhaiter des catastrophes naturelles à mon peuple, qui devrait au contraire être aimé parce qu’il est frère, du même sang, de la même culture, j’éprouve un profond dégoût. Et je dois réaffirmer que tous ceux qui me menacent ou m’insultent pour cela se joignent implicitement à ces chœurs. »

« Je dois répéter que si je vais quelque part pour rencontrer mes lecteurs, je ne le fais pas parce que je dois vendre des livres, car Dieu merci, je n’en ai plus besoin depuis de nombreuses années » a affirmé encore l’écrivain.

« On m’a appris que si je ne suis pas le bienvenu, je ne dois pas accepter les invitations. Alors merci, mais je ne veux mettre personne en difficulté. J’envoie mes salutations affectueuses à tout le monde, mais vraiment à tous ceux qui aiment mes histoires. »

Pour les amateurs, voici quelques-unes des chansonnettes poussées :

