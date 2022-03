Gabrielle Chanel héroïne d'un manga, par les créateurs de The Promised Neverland

Dans le cadre d’une exposition au Japon, Miroirs – Manga meets Chanel, qui s’est tenue à Tokyo en 2021, les mangakas Kaiu Shira, au scénario, et Posuka Demizu, au dessin, ont été chargés de créer un manga centré autour de la grande créatrice de mode française, publié sous le même titre, Miroirs.

Les deux créateurs du shōnen The Promised Neverland proposent ici un recueil de trois histoires inspirées de la vie et de la philosophie de Gabrielle Chanel. Un ouvrage qui se veut élégant, mêlant le noir et blanc à la couleur, et complété de pages d’interview dévoilant les coulisses de ce projet quelque peu atypique.

Une figure de femme forte

Considérée par beaucoup comme une véritable figure du féminisme, elle aura toute sa vie tenté de se libérer des injonctions sociales de son temps à destination des femmes. Elle se libéra par la mode et imposa un style aussi original que moderne.

De la même manière, les personnages de Miroirs essaient de se libérer des pressions sociales et de trouver leur style propre dans une société ordonnée et cadrée, explique l'éditeur du manga. « La beauté commence où vous décidez d'être vous-même », disait la grande couturière en guise de résumé de sa philosophie de la mode.

Si Gabrielle Chanel rencontre ici le manga pour la première fois, c'est très loin d'être le cas pour la mode et le monde littéraire. Du créateur Marc Jacobs ouvrant une librairie à New York, à la maison d'édition by Louis Vuitton qui envoyait, il y a peu encore, Sylvain Tesson et François Schuiten sur Mars, jusqu'à l'initiative du créateur de mode, Kean Etro, faisant défiler 200 livres avec ses mannequins, ces deux mondes se rencontrent régulièrement.

« Les livres sont une drogue sans risque de surdose. Je suis l'heureuse victime des livres », disait Karl Lagerfeld, qui ne se bornait visiblement pas aux seuls robes, ourlets, froufrous, chapeaux et autres...

