Un dictionnaire des traducteurs et traductrices du passé

La traduction est une noble tâche, comme l’explique Ignacy Krasicki (1735-1801), poète et traducteur polonais, dans l’essai qu’il consacre sur le sujet : « La traduction est un art à la fois estimable et très difficile, et n’est donc pas le fait d’esprits communs. Elle doit être pratiquée par ceux qui sont eux-mêmes capables d’être auteurs, mais qui voient plus d’utilité à traduire les œuvres des autres qu’à écrire leurs propres œuvres, et qui tiennent plus haut que leur propre gloire le service qu’ils rendent à la société. »

Boris Pasternak (1890-1960), écrivain russe et célèbre auteur du Docteur Jivago, est traducteur pour subvenir aux besoins de sa famille dans un pays qui le harcèle suite à son refus de glorifier les valeurs communistes. Après avoir traduit le théâtre de Shakespeare, il écrit : « Traduire Shakespeare est une tâche qui demande du temps et des efforts. Une fois que cette tâche est entreprise, il est préférable de diviser le travail en sections suffisamment longues pour que le travail de traduction ne s’éternise pas et de terminer une section chaque jour. Avec une progression quotidienne dans le texte, le traducteur se retrouve à revivre la situation de l’auteur. Jour après jour, il reproduit ses actions et il est entraîné dans certains de ses secrets, non pas en théorie, mais pratiquement, par expérience. »

Les traductrices du passé

Dans ce dictionnaire, une place de choix revient aux traductrices du passé. D’abord anonymes ou cachées derrière un pseudonyme masculin, elles commencent à signer leurs traductions de leurs vrais noms au XVIe siècle. Nombre d’entre elles ne se contentent pas de leurs activités littéraires. Elles luttent aussi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, le droit des femmes à l’éducation, l’abolition de l’esclavage, une meilleure représentation des femmes à tous les échelons de la société, et tant d’autres causes.

Giuseppa Barbapiccola (1702-1740), philosophe italienne, traduit Les Principes de la philosophie de Descartes non seulement pour faire connaître Descartes au public italien, mais aussi pour défendre le droit des femmes à l’éducation. Elle écrit dans la préface de sa traduction que « les femmes ne doivent pas être exclues de l’étude des sciences, car leur esprit est plus élevé et elles ne sont pas inférieures aux hommes en termes de plus grandes vertus ». À cet effet, sa traduction comprend une histoire de l’éducation des femmes et une histoire de la philosophie.

Sarah Austin (1793-1867), érudite et traductrice anglaise, se spécialise dans la traduction d’ouvrages allemands et français écrits par ses contemporains. Elle défend fièrement ses droits intellectuels en tant que traductrice, écrivant que « cela a été ma pratique invariable, dès que je m’engage à traduire une œuvre, d’écrire à l’auteur, lui annonçant mon intention et ajoutant que s’il voit une omission ou s’il a une correction ou un ajout à faire, ceci dépendra de mon bon vouloir et de mon attention à ses suggestions ».

