Swifted : recommander des lectures grâce à Taylor Swift

Lancé en décembre 2020, le compte Instagram Taylor Swift as books, dirigé par Amy Long, répertorie désormais 1469 posts. Chacun d’entre eux associe une photo de tenue de Taylor Swift à une couverture de livre. Un travail plutôt colossal qui nécessite une connaissance très pointue en littérature et, évidemment, sur la chanteuse.

Le journaliste Jonathan Russell Clark est allé à la rencontre de celle ayant mis au point une idée aussi saugrenue, auprès de Lithub. Amy Long a expliqué avoir choisi Taylor Swift d’abord par amour pour son travail en tant que chanteuse, mais aussi parce que celle-ci s’est fait photographier pratiquement tous les jours en 2015.

Cela lui permet donc de piocher parmi ces innombrables clichés de la chanteuse pour présenter un livre. De plus, elle estime que Taylor Swift est un « paratonnerre culturel », car tout le monde sait — ou du moins devrait savoir — qui elle est. C'est une réelle communauté qui s'est créée autour de cette page. Celle-ci a même adopté le verbe « swifted » pour désigner un livre « transformé » en Taylor Swift.

Devenir une "bonne citoyenne littéraire"

Plus récemment, l’instagrameuse a lancé un live permettant de rencontrer des éditeurs, durant lequel des extraits des ouvrages swifted étaient lus et où les abonnés pouvaient participer à des entretiens collectifs. Par ce biais, Amy Long aspire à devenir une « bonne citoyenne littéraire ». Un rôle qui lui tient à cœur, et qui semble récolter plus d’intérêt que les critiques qu’elles pourraient écrire sur ses ouvrages favoris.

En effet, l’originalité de ce projet la distingue des nombreuses autres instagrameuses dont regorge le réseau social. D’après elle, ces comptes bookstagrams se cantonnent à tous présenter les mêmes livres « comme s'ils obtenaient la liste de livres pour lesquels l’éditeur souhaite faire la promotion ». Aujourd'hui, son choix d'originalité et d'audace a payé, et réunit près de 5400 passionnés et curieux.

Taylor Swift : autrice cachée ?

Une telle dévotion ne devrait pas déplaire à Taylor Swift elle-même. En effet, dans une interview pour GQ, la chanteuse avait expliqué avoir écrit un roman de fiction pour jeunes adultes, à l'âge de 14 ans. L’histoire concernait une mère, qui avait donné naissance à une fille alors qu’elle aurait voulu avoir un garçon.

Plus récemment, beaucoup de ses fans pensent que l’interprète de Fearless, aurait glissé un message caché dans son dernier court-métrage All Too Well, diffusé pour accompagner la chanson homonyme. La Tiktokeuse Abby Sticker a fait une vidéo sur son compte explicitant la théorie selon laquelle l’interprète pourrait sortir un livre similaire à celui montré dans le court-métrage. Celle-ci s’appuie notamment sur la fin du clip, qui se déroule 13 années après la relation représentée, qui serait basée sur celle entre la chanteuse et Jake Gyllenhaal.

Ces doutes sont renforcés par la récente interview dans laquelle Taylor Swift explique placer volontairement des indices dans sa musique sur le travail qu’elle prépare pour l’avenir.



via LitHub, YourTango

Photographie : capture d'écran taylorswift_as_books