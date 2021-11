La tuile : la maison de Jane Austen avait besoin d'un toit

Un libre esprit chez les puritains. L’homme d’affaires anglais Thomas Morton débarque d’Angleterre et s'installe dans le Massachusetts en 1624, aux côtés de colons puritains venus 4 ans plus tôt. Face à la société stricte, pieuse et raciste des puritains, il crée sa propre colonie. De son opposition frontale avec ces rigoristes de la colonie de Plymouth, il en est sorti un livre publié en 1637, New English Canaan, une critique sévère des coutumes et des structures de pouvoir puritaines. Interdit, le livre fait partie des premiers ouvrages explicitement prohibés dans un territoire qui recouvre, à présent, les États-Unis.