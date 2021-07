Faire un tour, à distance, dans la maison de Jane Austen

Envie d’explorer la maison de Jane Austen ? C’est possible — et ça ne prend que 20 minutes.

Une vidéo réalisée par MemorySeekers permet en effet aux amoureux de l’autrice britannique de découvrir la maison qui aura été son dernier lieu de résidence. Située à Chawton (Hampshire), non loin de Winchester, celle-ci a été transformée en musée — le Jane Austen House and Museum — et offre aux visiteurs un aperçu des dernières années de la vie d’Austen dans ce petit cottage du XVIIe siècle. Secrète dans son travail, mais aussi en général, l’autrice n’avait partagé cette adresse qu’avec ses proches.

À travers une visite guidée, il est possible de s’aventurer, pièce par pièce, dans cette parenthèse historique et instructive. Sont partagées les histoires et les caractéristiques de Chawton Cottage, ainsi que les événements vécus par Austen elle-même durant cette période.

Le jardin, la cour, une petite cuisine d’époque… Chaque pièce de la maison est accompagnée d’une mise en scène avec des meubles et des objets de la vie quotidienne.

Le musée abrite de nombreux objets personnels de Jane Austen, différents artefacts, des tableaux, ou encore des inscriptions aux murs pour guider les visiteurs : cerise sur le gâteau, le célèbre bureau où elle a écrit ses romans, dont l’histoire d’amour entre Elizabeth Bennet et Fitzwilliam Darcy…

Le musée propose notamment une visite guidée en direct, samedi 18 juillet à partir de 19h, heure anglaise — un événement exclusif, en ligne.

Sources : Literary Hub et Cyprus Mail

Crédits photos : Jane Austen House and Museum