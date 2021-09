Gustave Flaubert, définitivement timbré

La plus célèbre de ses caricatures, due à Lemot et publiée dans La Parodie en 1869, le représente en chirurgien, brandissant au bout d’un scalpel un cœur ensanglanté ; il appartient à une femme allongée derrière l’homme à longue moustache. Le lecteur devine qu’il s’agit de Madame Bovary, l’héroïne de son premier roman.

« Je suis un homme-plume », disait Flaubert, identifiant totalement sa vie à l’écriture. Il est resté pour nous la figure de l’écrivain absolu, sacralisant la Littérature au point d’en faire une religion, subordonnant sa vie à cette passion vécue comme un sacerdoce et un sacrifice.

La légende de « l’ermite de Croisset », reclus volontaire dans la grande demeure familiale du bord de Seine, est construite sur le splendide isolement du romancier qui se tient à l’écart. Il voyagea pourtant, fit le tour de la Méditerranée avec son ami Maxime Du Camp, habita Paris plusieurs mois chaque année. Il fréquenta également des salons artistiques et des dîners littéraires, et fut même reçu à Compiègne et aux Tuileries par l’empereur Napoléon III. Mais il revint toujours à Croisset, où il mourut le 8 mai 1880.

Le succès lui vint sur le tard, pour son premier roman publié en 1857, Madame Bovary. Le procès en immoralité qui résulta de sa parution n'a pas été étranger à ce succès. Son œuvre est peu nombreuse en volumes, chaque livre demandant cinq années de recherche et d’écriture, mais la densité compense la rareté.

Elle comporte deux ensembles : les œuvres modernes (après Madame Bovary, L’Éducation sentimentale en 1869 et Bouvard et Pécuchet, inachevé) et les œuvres antiques : Salammbô en 1862, La Tentation de Saint-Antoine en 1874.

Trois contes, le dernier livre publié de son vivant, présente la synthèse des temps modernes, du Moyen Âge et de l’Antiquité avec Un cœur simple, La Légende de saint Julien l’Hospitalier et Hérodias.

Revendiqué comme précurseur aussi bien par Zola que par l’école du Nouveau Roman, Flaubert est l’un des écrivains français les plus traduits et les plus lus dans le monde. Il ne cesse d’être un objet de recherche pour la critique et d’inspiration pour les écrivains et les cinéastes : Madame Bovary compte une vingtaine d’adaptations au cinéma et à la télévision...