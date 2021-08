Gênes prolonge la magie : la ville italienne d’Harry Potter

Il sera possible de suivre des cours d’herboristerie, de divination, de transfiguration et de défense contre les forces du Mal, en compagnie des personnages de la saga : Bellatrix Lestrange (Sophie Lamour), Pomona Chourave (Deborah Carelli), Severus Rogue (Alberto Cervelli) et Minerva McGonagall (Alessandra Politi). Il y aura également une séance de photos à thème et une chasse au trésor hantée dans le parc de style anglais de la villa.

« Pour les fans de l’histoire de Harry Potter, le mot magique “Abracadabra” évoque l’un des trois sortilèges impardonnables », expliquent les organisateurs à l’Ansa. « Il nous a donc semblé amusant de combiner notre premier rassemblement avec un événement bien établi. »

Une école de sorcellerie pour petits

En effet le lundi 21 juin 2021 s’était ouverte « Poudlard », l’édition estivale de l’école de sorcellerie dédiée aux jeunes fans de Harry Potter au Musée du cinéma Fantacinema dans le Porto Antico de Gênes. L’initiative a été conçue par Sophie Lamour de Genova Dreams, déjà créatrice du Genova Hogwarts Express, le petit train de Casella version Harry Potter.

Le camp d’été est situé dans un endroit de rêve : l’espace Harry Potter dans les locaux de Fantacinema, l’exposition muséale du cinéma fantastique de Gênes. Il s’agit d’une promenade dans le monde du cinéma depuis ses origines jusqu’à l’ère contemporaine : de Dracula à Alien, de Frankenstein au Seigneur des Anneaux, en passant par les héros de Marvel, DC Comics, Harry Potter et Star Wars.

FantaCinema raconte donc l’histoire de la naissance et du développement du cinéma fantastique. « Un tel endroit fait rêver petits et grands et constitue un lieu idéal pour se plonger dans une atmosphère parfaite à quelques pas des attractions les plus importantes de La Superba [comme Gênes est appelée]. Ce n’est que le début d’une série de projets que nous espérons activer », avait expliqué l’organisatrice Sophie Lamour à Mentelocale.

Déjà, voilà quelques mois, un train magique pour Hogwarts partait de la ville...

crédits photo : Avventure Cittadine Genova