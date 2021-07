Dune, le film : nouvelle incursion dans l'adaptation de Villeneuve

Il n'y a pas, dans tout l'Empire, de planète plus inhospitalière que Dune. Partout du sable à perte de vue. Une seule richesse : l'épice de longue vie, née du désert et que l'univers tout entier convoite. La famille Atréide le sait, puisqu'elle s'apprête à prendre possession de cet étrange désert... Mais les Harkonnen, qui auront tant régné sur les lieux, ont laissé des espions, des pièges et bien plus encore.

« Voici l'épopée prodigieuse de Paul Atréides, connu comme prophète sous le nom de Paul Muad'Dib, seigneur d'Arrakis et empereur appelé à devenir le messie de Dune », comme l'indique son éditeur français. Repoussé à plusieurs reprises, le film fournit une nouvelle vision de cet univers, avec plus de trois minutes de découvertes. Et ce, après une première bande-annonce de Dune livrée en septembre 2020...

Une édition collector de l'un des plus grands chef-d'oeuvres de la SF, à l'occasion de son adaptation au cinéma, sortira chez Pocket avec une traduction entièrement révisitée. Un roman incontournable, le chef d'oeuvre de la science-fiction.