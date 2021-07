Un caneton frappe à la porte de la bibliothèque et sauve sa famille

La bibliothèque venait d’ouvrir, et Marlene Moodie et Vicky Beatty étaient intriguées par le petit vacarme venu de la porte-fenêtre de l’entrée. Parties enquêter, elles découvrent un jeune caneton, qui sautait et donnait des coups de bec.

Ce dernier cherchait de l’aide auprès des personnels, après que ses frères et sœurs se sont mis dans de sales draps. Ils étaient en effet coincés dans un puis d’accès relié au bâtiment. Marlène les en a sortis, et les petits sont partis en courant dans toutes les directions. Et sans l’intervention de leur congénère, peut-être n’auraient-ils jamais pu en sortir.

Problème : après cette première opération, Mère cane a poursuivi ses petits, mais n’est pas parvenue à tous les rassembler. Quelque temps plus tard, Marlène revint sur le lieu du drame, et retrouve de nouveau des canetons piégés, au même endroit. La cane n’a jamais été revue, aussi les bibliothécaires ont décidé de prendre sous leur protection les petits.

Ils ont ensuite été confiés au centre de protection des animaux d’Arlington. Orphelins, donc, mais en bonne santé, les voici recueillis et hébergés pour un mois : en effet, les personnels disposent d'une installation où régulièrement sont rapatriés des colverts perdus, non loin des deux étangs qui jouxtent le centre de protection.

Là, les canetons seront relâchés après avoir grandi. Non sans avoir, peut-être éclusé toute la collection des Picsou magazine. Ou les bandes dessinées de Benjamin Rabier, Gédéon, ce canard domestique qui aura traversé l’Atlantique, entre autres aventures, avec ses compagnons, Roudoudou, le lapin, et Alfred, le crocodile.

Crédit photo : Stanwood library