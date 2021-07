Archives : l'article 19 menace “le droit d'accéder à la vérité

Au cours des débats nocturnes portant sur le projet de loi relatif à la prévention des actes de terrorisme et au renseignement (PATR), le 30 juin dernier, le Sénat a voté un article 19 très contesté par les professionnels des archives. Défendu dans sa forme actuelle par le gouvernement et notamment par la minis­tre des Armées, Florence Parly, cet article introduit « quatre nouvelles catégories pour lesquelles il n’est pas possible de fixer par avance un délai au-delà duquel toute sensibilité aurait disparu », pour la communication des archives classées « secret défense ».

Autrement dit, certaines archives pourraient devenir virtuellement interdites d'accès, indéfiniment. Ces catégories aux contours très vagues resteraient hors de portée des chercheurs, en raison de l'aspect « sensible » des documents concernés. Ces derniers porteraient sur certains bâtiments (installations militaires, prisons, barrages hydro électriques…), les matériels de guerre, les procédures opérationnelles et capacités techniques des services de renseignement et la mise en œuvre et les moyens de la dissuasion nucléaire.

Avec cet article 19, l'État complique finalement la tâche des historiens, archivistes et autres chercheurs, malgré les promesses d'Emmanuel Macron. Confrontés à une instruction géné­rale inter­mi­nis­té­rielle (IGI 1300), ils devaient depuis plusieurs mois supporter une procédure qui subor­don­nait toute com­mu­nica­tion de docu­ments anté­rieurs à 1970 et por­tant un tampon « secret » à une pro­cé­dure admi­nis­tra­tive dite de « déclassification ».

L'article 19 tel qu'il apparait dans le projet de loi PATR voté par le Sénat pourrait, au lieu de simplifier l'accès à des documents antérieurs à 1970, encore plus le compliquer.

L'accès aux archives, droit reconnu à tout citoyen

Le 2 juillet dernier, les archivistes mobilisés voyaient leur combat reconnu par le Conseil d'État : par un arrêt, ce dernier a annulé de manière sèche l'instruction géné­rale inter­mi­nis­té­rielle n° 1300.

Concernant la disposition qui pourrait devenir l'article 19, la Commission nationale consultative des droits de l'homme vient d'apporter un avis sans appel. Elle « désapprouve, non seulement sur la forme, mais aussi sur le fond, cette disposition qui, en entravant l'accès aux archives, menace directement la recherche sur notre histoire contemporaine et, partant, le droit d'accéder à la vérité de cette histoire et de contribuer à la réconciliation des mémoires », peut-on lire au Journal officiel.

Si la commission reconnait que certaines limitations au droit d'accès aux archives peuvent être apportées, celles-ci doivent être « liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général » et éviter de porter des « atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ». Selon la commission, cette dernière condition n'est clairement pas prise en compte par l'article 19 actuel.

Selon la Commission nationale des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, au niveau européen, consacre elle aussi l'accès aux archives.

Dans son avis, la commission note aussi l'« ambivalence » de l'article 19, déjà dénoncée par les archivistes. Certes, ses dispositions mettent un coup d'arrêt à l'application de l'IGI 1300, mais au prix d'« exceptions au principe de libre communication des archives secret défense de plus de cinquante ans d'une telle ampleur que, sous couvert de réouverture de leur accès, c'est en réalité une fermeture que le projet organise et ce pour la première fois dans l'histoire de la République ».

Inutile de préciser que la Commission nationale des droits de l'homme s'oppose ainsi vivement à l'article 19 tel qu'il est actuellement rédigé... L'avis complet est disponible à cette adresse.

Photographie : Archives départementales d’Angoulême (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)