Patrimoine : des “avancées significatives” dans l'accès aux archives

L'Association des his­to­riens contem­po­ra­néis­tes de l’ensei­gne­ment Supérieur et de la recher­che (AHCESR), l'Association des archi­vis­tes fran­çais (AAF) et l'Association Josette et Maurice Audin s'étaient inquiétées d'un recul dans l'accès aux archives, depuis plusieurs mois.

À plusieurs reprises, les archivistes français et plusieurs associations ont sonné l'alerte, dénonçant des difficultés d'accès nouvelles aux documents classés « secret défense », mais vieux de plus de 50 ans. Une ins­truc­tion géné­rale inter­mi­nis­té­rielle obligeait ainsi à subor­don­ner toute com­mu­ni­ca­tion de docu­ments anté­rieurs à 1970 et por­tant un tampon « secret » à une pro­cé­dure admi­nis­tra­tive dite de « déclas­si­fi­ca­tion », particulièrement longue.

Les trois organisations se réjouissent donc de cet article 19, qui vient reconnaitre « le carac­tère auto­ma­ti­que de la déclas­si­fi­ca­tion des docu­ments lorsqu’ils devien­nent com­mu­ni­ca­bles », désor­mais ins­crite dans la loi, en appli­ca­tion du Code du patri­moine.

« Cette mesure est en effet de nature à lever les dif­fi­cultés ren­contrées pour consul­ter les archi­ves de plus de 50 ans. Elle devrait per­met­tre la reprise des pro­jets et tra­vaux de recher­che à l’arrêt ou ralen­tis depuis plus de 18 mois. Elle devrait conduire les ser­vi­ces d’archi­ves à cesser un absurde tra­vail de tam­pon­nage qui les a dis­traits de leurs tâches fon­da­men­ta­les de clas­se­ment et de rédac­tion des outils d’orien­ta­tion, néces­sai­res pour accé­der aux archi­ves ver­sées. »

Des catégories dérogatoires existent toujours, mais sont plus précisément formulées dans la loi. Toutefois, les associations indiquent qu'un délai de communicabilité supérieur à 50 ans doit être justifié « stric­te­ment par la nature des inté­rêts fon­da­men­taux à pro­té­ger et leur divul­ga­tion doit repré­sen­ter une menace grave pour la sécu­rité natio­nale ».

Aussi le processus parlementaire sera-t-il suivi avec attention, pour préciser un peu plus ces limitations...

Photographie : illustration, Bryan Jones, CC BY-NC-ND 2.0