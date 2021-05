Un marque-page à roulette intelligent tout droit venu du Moyen Âge

Récemment blessé pour deux matchs, dans le cadre de la Coupe du Monde 2022, où l’Angleterre avait encore ses chances, Marcus Rashford se consolera avec des lectures. L’attaquant de Manchester United mettra au repos forcé sa cheville. Ce jeune homme de 23 ans, qui met sa notoriété au service de jeunes défavorisés, publie ainsi chez Mcmillan You Are a Champion : How to Be the Best You Can Be, avec le journaliste Carl Anka.