Comment supporter la solitude, ou le mode d'emploi de l'ère Covid

La poétesse canadienne Tanya Davis, par ailleurs auteure-compositeure, a rédigé en 2010 un poème, How to Be Alone (« Comment être seul » ou « Comment supporter la solitude »), que l'année 2020 a rendu d'une actualité fulgurante.

10 ans plus tard, Davis récidive donc, avec un nouveau texte, dans la même veine, mais intitulé How to Be at Home (« Comment être chez soi »). Sur un texte et une musique de Tanya Davis et Daniel Ledwell, la réalisatrice canadienne Andrea Dorfman a réalisé un film d'animation illustrant les vers du poème.

Regardez un film, dans le noir

et faites comme si vous étiez accompagné

regardez tout le générique de fin

parce que vous avez le temps, et rien d'autre à faire

ou regardez le générique de fin pour vous rappeler

combien de personnes se sont retrouvées

simplement pour raconter une histoire

pour faire bouger des images

Watch a movie, in the dark

and pretend someone is with you

watch all of the credits

because you have time, and not much else to do

or watch all of the credits to remember

how many people come together

just to tell a story

just to make a picture move