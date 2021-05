Marvel dévoile ses sorties 2022 et 2023 : “Nous sommes tous une grande famille

Le message est Disney-compatible comme jamais : « Le monde peut changer et évoluer. Mais il est une chose qui ne changera jamais, nous faisons tous partie d’une grande famille. » En quelques mots sont ainsi amorcées les plus grosses sorties de 2022 et 2023, avec une allusion très nette concernant le rapprochement des univers Fantastic Four avec le monde cinématographique de Marvel.

Au menu, ne boudons pas notre plaisir : Eternals, qui mettra en scène Angelina Jolie, Kumail Nanjiani et Gemma Chan. Mais pas que : Black Panther 2, alias Black Panther Wakanda Forever, est prévu pour le 8 juillet et Captain Marvel 2, The Marvels, pour le 11 novembre de 2022.

D’autres ? Bien entendu : Ant-Man and the Wasp : Quantumania et Guardians of the Galaxy Vol. 3, respectivement les 17 février et 5 mai 2023. Et puis, juste avec quelques images, cette certitude désormais que les Quatre Fantastiques rejoignent définitivement l’écurie des studios Marvel…

Enjoyez donc la vidéo !