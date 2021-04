L'intelligence artificielle pour gouverner les archives nationales américaines

La National Archives and Records Administration détient tous les documents gouvernementaux, soit des millions d’œuvres numérisées. Pour répondre aux exigences et impératifs, l’agence a récemment organisé une journée d’information virtuelle. Cette dernière précise comment l’intégration de l’intelligence artificielle et du machine learning permettront de simplifier la vie des usagers.

En effet, des modèles de personnalisation des fonctions de recherche, mais également de catalogage, ou encore l’automatisation du marquage de métadonnées apporteraient des solutions plus immédiates. A ce jour, 120 millions de documents archivés, doublés de données de classification, sont présentés dans la base globale. Et l’IA interviendrait pour combler le vide entre les attentes des utilisateurs et les enregistrements.

L’idée est de distinguer, pour exemple, une recherche portant sur Truman, le président et Truman, le porte-avions. Une discrimination que l’outil ne permet actuellement pas d’opérer — on peine à le croire.

Associé à un processus de marquage des métadonnées, pour éviter de se fier aux seules informations inscrites à la main, l’outil deviendrait plus performant. Les algorithmes viendront encadrer au mieux les pratiques, profitant de requêtes effectuées par les internautes, qui se coupleront aux résultats. Le crowdsourcing cumulé à l’intelligence artificielle, autant de belles promesses.

via Nextgov

Crédit photo : Michael Dziedzic/ Unsplash