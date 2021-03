L’or de Sipán : partez à la recherche d’une statuette d’une valeur de 50 000 €

Connu sous le pseudonyme Dr. Faustus, l'illustrateur publie depuis bientôt dix ans de ravissantes parodies, colorées, espiègles et enfantines de films, jeux vidéo et autres livres horrifiques... S'inspirant du style si reconnaissable du Dr. Seuss, il propose des parodies d'Alien, The Thing, The Last of Us ou encore les livres de Lovecraft...