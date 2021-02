Une illustration de La Divine Comédie longue de 97 mètres

L’artiste turinois Enrico Mazzone a réalisé une œuvre, Rubedo, en hommage à Dante Alighieri. Il ne s’agit pas d’une œuvre au format traditionnel, mais de l’illustration de l’intégralité de la Divine Comédie, simulant la technique de la gravure lithographique, sur une feuille de papier de 97 mètres de long et de quatre mètres de haut. Une œuvre colossale, qui a débuté en 2015 en Finlande et s’est achevée à Ravenne, cinq années après, sur la mezzanine du Mercato Coperto (le marché couvert).

Mais bientôt il sera possible de voir cet ouvrage depuis son propre ordinateur, des quatre coins du monde. Le Département du tourisme de la municipalité de Ravenne et le Laboratorio Aperto en ont en effet commandé la numérisation, qui a commencé le 6 février et se poursuivra jusqu’au 22 février 2021.

C’est l’équipe de Cultural Heritage 360, une association créée dans le but de valoriser le patrimoine artistique, qui est responsable de la numérisation haute résolution de l’œuvre.

Une collaboration finlandaise

Comment est né ce chef-d’œuvre colossal ? Il a été conçu à Rauma, en Finlande, et au cours de quelques voyages en Islande et au Groenland, comme le précise l’agence de presse ANSA. La papeterie locale Upm a fait don à l’artiste en 2015 d’une bobine de papier de ce format assez particulier.

La Finlande, avec la Société Dante Alighieri et l’Institut culturel italien d’Helsinki, a été au centre de l’élaboration de l’ouvrage. Dans cette région l’auteur a en effet connu un grand succès : il a participé à plus de 70 expositions et collaboré avec des bibliothèques et des écoles secondaires.