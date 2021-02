Picasso, Goya, Reverdy : une prestigieuse collection d'oeuvres des XIXe et XXe siècle

Un an après le départ de Pierre Guyotat, l’Association Pierre Guyotat annonce que la présence de ce grand auteur et artiste français dans les institutions et le monde de la création continue. Ainsi, l'entrée intégrale du fonds de dessins de Pierre Guyotat dans les collections du Musée national d'Art moderne - Centre Georges Pompidou est actée. De même pour l'installation réalisée à partir de son cabinet de travail et de vie par Patrick Bouchain dans ces mêmes collections, et d'autres choses encore.