Et des eaux de Versailles surgit Sirène, la bibliothèque patrimoniale

Ce nouveau portail donne accès à l’ensemble des collections numérisées, ouvrages et objets anciens et précieux, conservés à la bibliothèque municipale de Versailles. Versaillais, visiteurs curieux ou encore chercheurs du monde entier peuvent découvrir en ligne une grande variété de documents : manuscrits, livres imprimés, gravures, photographies, monnaies et médailles...

Parmi les trésors numérisés se trouveront par exemple l’exemplaire personnel de Louis XIV des Courses de testes et de bague faites par le Roy, et par les princes et seigneurs de sa cour, en l’année 1662 décrivant le Grand Carrousel organisé pour célébrer la naissance du Dauphin, les Habillements et décorations d’opéra de Jean Bérain, mais aussi les Petits Livres secretsde Madame de Maintenon, des livres d’heures ou encore des tablettes cunéiformes.

Il est désormais possible d’explorer ces fonds grâce à des sélections thématiques ou encore une cartographie de documents anciens tels que des photographies sur plaques de verre.

Les fonctionnalités, comme la recherche en plein texte dans de nombreux documents, font de La Sirène un outil précieux au service des chercheurs.

La programmation culturelle accessible en numérique

De plus, la Ville met en ligne les collections d’œuvres associées à ses expositions temporaires ayant lieu dans la Galerie des Affaires étrangères. Certaines de ses expositions virtuelles feront écho aux séances des « patrimoines à mains nues » durant lesquelles sont présentés des documents patrimoniaux autour d’une thématique.

Enfin, La Sirène comprend aussi un espace pédagogique où sont proposés des articles sur l’histoire du livre, ainsi que des jeux, regroupant des ressources destinées à la fois aux enfants et à leurs professeurs.

Pour découvrir l’établissement, ce sera à cette adresse.