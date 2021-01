Mattel commercialise une poupée Barbie à l'effigie de Maya Angelou

Maya Angelou (1928-2014) rejoint la galerie des femmes honorées par une poupée Barbie à leur effigie, a annoncé la marque Mattel, au sein de la collection Inspiring Women, qui réunit « des héroïnes incroyables de leur temps, des femmes courageuses qui ont pris des risques, changé les règles et ouvert la voie à des générations de femmes, les invitant à rêver au-delà des limites imposées ».

Poète et militante des droits civiques, Maya Angelou a notamment signé le poème Still I Rise, devenu un classique, et une imposante oeuvre autobiographique, qui s'ouvre avec Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage, publié en 1969. Malgré le racisme et la ségrégation, Maya Angelou invitait les femmes noires, et en particulier les jeunes filles, à faire preuve de résilience et d'ambition.

[Premières pages] Rassemblez-vous en mon nom - Maya Angelou

Déjà en rupture de stock, la poupée Barbie Maya Angelou vient rejoindre Rosa Parks, militante des droits civiques, Florence Nightingale, pionnière des soins infirmiers, et Susan B. Anthony, militante pour le droit de vote des femmes. Fait notable, elle est la première autrice de la collection Inspiring Women.

Sculptée par Carlyle Nuera, la poupée est présentée avec un exemplaire du premier tome de l'oeuvre autobiographique de Maya Angelou.

Photographie : York College ISLGP, CC BY 2.0