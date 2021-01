Sex and the City : une nouvelle aventure pour Carrie Bradshaw

Les fans pourront crier au scandale, mais le nouveau chapitre de Sex and the City s’écrit bien : HBO Max, filiale de WarnerMedia l’annonce, avec les stars que l’on avait connues. Au menu, donc, Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) et Kristin Davis (Charlotte York), mais pas de Kim Cattrall. À plusieurs reprises, elle avait refusé de revenir dans le casting.

HBO ne se dégonfle pas : « La série suivra Carrie, Miranda et Charlotte, alors qu'elles passent d'un quotidien compliqué, quand elles avaient trente ans, à une réalité encore plus compliquée, maintenant qu’elles sont entrées dans la cinquantaine. » Si ces personnages découlent toujours de l’univers de Candace Bushnell, son rôle n’est pas clairement défini. Seule précision : dix épisodes de 30 minutes sont prévus, pour le printemps.

La bande-annonce démarre avec un clin d’œil : « Et juste comme ça… l’histoire continue… », tapé sur un ordinateur. SATC avait démarré sur HBO en 1998, avant de prendre fin en 2004, après six saisons — deux films dérivés avaient vu le jour en 2008 et 2010.

En France, les romans étaient parus chez Albin Michel, dans une traduction de Dominique Rinaudo et Marie Hermet, pour la suite No Sex in the City.