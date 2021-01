Selenyphantes gaimani, une araignée nommée en hommage à Neil Gaiman

Chaque année, le prix Diagram organisé par le magazine The Bookseller désigne un ouvrage dont le titre interpelle, choque, ou fait sourire. Surpassant de sérieux concurrents comme Introduction au cul médiéval et Tondeuse à gazon : une histoire illustrée, voici Un chien pissant sur le bord du chemin qui remporte cette édition 2020. Ou en version anglaise, A Dog Pissing at the Edge of a Path.