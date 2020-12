De premières images de What If...?, la série d'animation Marvel

What If...?, littéralement Et si...?, s'appuie sur un concept simple : et si tel ou tel événement avait impliqué un autre protagoniste, ou connu un autre déroulement ? Par exemple, si Peggy Carter avait reçu une injection du super-sérum, et non Steve Rogers ? Et si Captain America était Captain Great-Britain ?

En somme, une multitude de dystopies à l'intérieur de l'univers Marvel, pour multiplier les aventures et les univers. Car le principe du multivers, remis au goût du jour par Spider-Man : Into the Spider-Verse, a de beaux jours devant lui au sein de l'univers audiovisuel Marvel...

Cette série animée devrait être diffusée à l'été 2021 sur la plateforme Disney+.