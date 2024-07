Une ferme de volaille changée en espace culturel : découvrez La Serre

Rat des champs devenu rat des villes, Dorothée Steinmetz le reconnaît : c’est à son arrivée à Paris que la culture, sous toutes ses formes, a pris une place dans sa vie. Mais c’est dans le village de Neugartheim-Ittlenheim — moins de 800 habitants — qu’elle a changé de vie : projet de reconversion entamé en 2018, La Serre occupe toutes ses journées. Avec l’intention d’une « expérience culturelle de qualité muséale, de proximité, pour que la culture se vive dans le quotidien ».

Autrement dit, une place accordée à tous les arts, du théâtre à la littérature, en passant par l’architecture, la peinture, la photographie ou le street art et les courts-métrages. Vaste planning. Et pour lui donner vie, la fondatrice a jeté son dévolu sur une ancienne exploitation avicole dont les propriétaires partis à la retraite avaient cessé l’activité. « Une ferme, c’est le symbole de la ruralité », explique-t-elle.

« Un grand nettoyage, quelques aménagements et le réemploi d’un maximum de “vestiges”. Une seconde vie à un lieu, un nouvel espace de vie », précise-t-elle. Voici comment un élevage de volaille s’est changé en espace culturel. En 2019, La Serre offrit quatre week-ends de découvertes aux 800 personnes venues en ces lieux.

La période du Covid ne fut pas des plus agréables : La Serre n’a pas baissé les bras, bien au contraire. En tant que « projet culturel, rural, qui s’adresse en priorité aux habitants d’un territoire et qui mise sur le local », elle a même déployé ses ailes. « La ruralité française représente 90 % du territoire et regroupe 1/3 de la population », constate l’association. Et de créer une Serre itinérante, pour « sillonner les routes de campagne en investissant des lieux en “jachère”, des espaces ruraux qui pourraient être investis le temps d’une édition ».

Et pour toutes ces raisons, La Serre bénéficie du soutien des Fonds Régionaux d’Art Contemporain. « Nous devons faire attention à l’état de conservation des œuvres que nous prêtons. Dans l’ancien poulailler de Neugartheim, nous ne pouvons pas exposer d’œuvres trop fragiles. Cette année, nous proposons une œuvre vidéo, nous réfléchissons à d’autres formes d’intervention à l’avenir », explique Anne-Virginie Diez, historienne de l’art et chargée de la diffusion et des projets territoriaux Fonds régionaux d’art contemporain d’Alsace, auprès de France 3.

On retrouvera l’ensemble de la programmation à cette adresse.

Crédits photo : La Serre