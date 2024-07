Glissez un monstre sur l'étagère de votre bibliothèque

Miniatures of Madness par à la conquête les amateurs de miniatures avec ses créations de book nooks, des mondes miniatures insérés entre les livres d'une bibliothèque. Ces créations, qui combinent habilement art et technologie, se présentent sous forme de fichiers 3D à imprimer.

INSOLITE - Une librairie en Lego, à glisser dans sa bibliothèque

Parmi les modèles populaires figurent des scènes mythologiques comme la Medusa, des créatures fantastiques comme le Dragon, et des thèmes de fantasy sombre, tels que des zombies et des imprimés.

La tendance des book nooks a gagné en popularité grâce à la capacité de personnaliser et d'animer les étagères avec ces petites scènes illuminées qui invitent à l'évasion. La société se distingue par la qualité de ses designs et la précision des détails, rendant chaque création unique et captivante.

INSOLITE – Un diorama CyberPunk à glisser entre ses livres

Les passionnés peuvent télécharger les fichiers STL de ces modèles et les imprimer chez eux, ce qui ajoute une dimension interactive et créative à l'expérience de lecture.

D'autant que cette mode ne se limite pas seulement à l'aspect visuel, mais elle implique aussi une communauté active de créateurs et de collectionneurs partageant leurs réalisations et techniques sur diverses plateformes, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance et de créativité collective​

Et pour le plaisir des yeux, quelques-unes des réalisations, vendues entre 25 et 50 € :