Candidat en 2027, Napoléon serait élu président

Paris, printemps 2027 : Que se passerait-il si le Petit Caporal, à nouveau déterminé à remettre de l'ordre dans la politique française, revenait d'entre les morts, quittait son tombeau des Invalides et décidait de marcher jusqu'à l'Élysée pour réclamer la position de chef de l'État — en choisissant, cette fois, la voie de la démocratie ? Selon Odoxa, 47 % de nos compatriotes seraient prêts à lui donner leur confiance et glisser son nom dans l'urne. C'est plus qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen en 2022.

Source : Odoxa

Le score de Napoléon atteindrait même 53 % chez les sympathisants de Renaissance, 57 % pour ceux qui votent habituellement RN, 65 % du côté de Reconquête et 66 % pour les sympathisants des Républicains.

L'ancien empereur aurait sans surprise moins de succès à gauche, mais pourrait tout de même espérer avoir les votes de 42 % de cette partie de l'arc politique français, soit 15 points de plus que Jean-Luc Mélenchon en 2022. Parmi eux, ils seraient autour de 60 % à pouvoir voter pour lui chez les sympathisants les plus radicaux (PC et Lutte Ouvrière), 42 % chez LFI, 38 % chez les écologistes et 36 % chez les socialistes.

Score encore plus spectaculaire, 62 % des Français estiment que Napoléon Ier ferait un meilleur Président qu'Emmanuel Macron. Seuls les sympathisants de Renaissances et du PS donnent l'avantage à Jupiter. Un résultat qui s'explique par le bon souvenir que garde la mémoire collective du général corse : 62 % des citoyens diraient qu'il a été un bon dirigeant pour la France.

Source : Odoxa

Cette vision positive du bilan de celui qui a instauré l'Empire en France atteint des records au coeur de « l'arc républicain », chez les sympathisants Renaissance (74 %) et LR (84 %).

Avec le recul... Napoléon... Ça va

Ce score assez franchement favorable à Napoléon pourrait s'expliquer par la tendance qu'à la mémoire à retenir les éléments positifs avant toute chose. Parmi ce que gardent les Français de son passage à la tête du pays, c'est d'abord, pour 53 % d'entre eux, qu'il est « le père des institutions actuelles de la France », et pour 43 % qu'il « a su relever la France et en faire une grande puissance ».

Le fait que « ses guerres ont causé un million de pertes humaines en Europe » n'arrive qu'en troisième position, ne préoccupant que 40 % des interrogés. De manière générale, 78 % des Français citent au moins un élément positif du bilan de Napoléon, alors qu'ils sont 40 % à n'évoquer aucun élément négatif.

Source : Odoxa

Et Joséphine dans tout ça ?

Puisque le livre donne une place particulière à Joséphine de Beauharnais, le sondage se penche également sur l'influence des femmes de dirigeant sur leur action, en mettant l'accent sur les exemples de Joséphine pour Napoléon, et de Brigitte pour Emmanuel. On apprend alors que, selon 71 % des Français, les femmes de dirigeants pèsent sur les décisions de ces derniers.

Et puisqu'il n'y a pas de bon thriller politique sans sa petite part de complot, Odoxa a cherché à savoir, parmi les groupes qui ont de l'influence sur les personnalités politiques françaises, lesquels les Français soupçonnaient d'être les plus puissants.

Le monde de la finance arrive en première position, selon l'avis de 71 % des interrogés, devant les grandes écoles (51 %). En troisième position pointent les incontournables francs-maçons (21 %)...

Crédits image : Napoléon Ier, empereur des Français (détail), François Gérard, huile sur toile, 1805